Los hermanos acusados de asesinar a Morena Domínguez, quien murió ayer cuando caminaba hacia la escuela en la localidad de Villa Diamante, se negaron a declarar hoy ante la Justicia, mientras los restos de la niña de 11 años fueron velados e inhumados en el Cementerio Municipal de Lanús en medio de un clima de dolor y reclamos de Justicia por parte de familiares, amigos y vecinos que acompañaron el cortejo fúnebre con aplausos.

Fuentes judiciales aseguraron que Miguel Ángel Madariaga (28), alias "Miguelito", y Darío Humberto Madariaga (25), alias "Lolo", se negaron a declarar ante la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, que les imputó el delito de "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento".

Los hermanos Madariaga hicieron uso de su derecho a negarse a declarar y la fiscal solicitó la detención formal de ambos, que ahora deberá ser resuelta por el juez de Garantías 4 de Lanús, Esteban Pablo Baccini.

"Lolo", el menor de los Madariaga, había sido detenido ayer por la tarde en el barrio Acuba, de Villa Diamante, en Lanús, y en la casa en la que se hallaba escondido fueron secuestrados los dos cascos que, se presume, fueron utilizados por los motochorros que atacaron a Morena, explicaron las fuentes judiciales.

"Miguelito" Madariaga, en tanto, fue apresado horas más tarde por personal de la policía bonaerense en la zona de Puente Alsina, en el barrio de Pompeya, hasta donde se dirigió presuntamente a vender el teléfono celular que le habían robado a la víctima, que aún no fue encontrado.

Los pesquisas habían determinado que el mayor de los detenidos tenía antecedentes penales, había cumplido una pena en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y actualmente tenía una orden de captura pendiente que había sido firmada el martes último por un tribunal porteño.

"La fiscalía tiene las pruebas necesarias para acreditar prima facie que éstos son los autores del hecho", dijo esta mañana la fiscal Bussano en declaraciones a la prensa y afirmó que "las claves son varias, las cámaras ayudaron, pero también ayudaron las declaraciones de todos los testigos y todas las tareas de inteligencia que se fueron haciendo para dar con el paradero de estas dos personas".

"En general, en investigaciones complejas como estas, no hay un solo medio de prueba, sino varios los medios que hay que concatenarlos", agregó.

MIRÁ TAMBIÉN Hallan a una mujer estrangulada y golpeada en una alcantarilla en Santiago del Estero

La fiscal confirmó, además, que los imputados por la muerte de Morena cometieron un asalto violento para robarle pertenencias y que por ese motivo "la calificación (penal) es homicidio en ocasión de robo", delito contemplado en el artículo 165 del Código Penal y que prevé una pena de 10 a 25 años de prisión.

Por otra parte, los restos de Morena fueron inhumados en el Cementerio Municipal situado en la localidad de Remedios de Escalada tras ser velados entre anoche y este mediodía en la casa de su padre.

Entre aplausos y pedidos de justicia de familiares, vecinos y compañeros, el féretro con los restos de la víctima fue retirado cubierto con coronas de flores a las 12.50 de la vivienda de su padre, ubicada en la calle Itapirú al 4300, de Lanús, donde se realizó el velatorio.

Durante su trayecto, el cortejo realizó una parada en la escuela Almafuerte N° 60, ubicada a media cuadra del lugar en el que la niña fue asaltada ayer a la mañana, donde se encontraban las autoridades del establecimiento, el personal docente y alumnos con globos blancos que decían "Justicia por Morena".

En ese lugar, los niños que eran compañeros de colegio de la víctima se acercaron hacia el féretro para despedir a Morena con gritos y llantos desconsolados.

Tras ello, el coche fúnebre continuó su camino en dirección al cementerio situado en Coronel Aguilar al 3000, del mismo partido bonaerense, ante la mirada de numerosas personas que se encaminaron detrás, acompañando a pie y en silencio su paso.

Luego de recorrer diez kilómetros, el cortejo llegó pasadas las 14.20 al Cementerio Municipal de Lanús, donde fue realizado un breve responso del que participó el círculo íntimo de Morena.

Finalmente, una vez concluida la ceremonia religiosa, el hermano de Morena, Bruno, y su papá, Hugo, se fundieron en un cálido abrazo, para luego trasladar el ataúd de la niña.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de ayer, cuando Morena fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte de la calle Molinedo al 3200, de Villa Diamante.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad municipal que se convirtió en una prueba clave de una causa, ya que allí se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara.

También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

Se trata de Carlos Rodríguez, padre de otra alumna de la escuela, quien esta mañana en una entrevista con Radio Con Vos recordó que cuando se acercó a Morena la vio “muy mal”.

"Yo la alzo y lo único que me dijo fue 'no puedo respirar', y se ve en el video que la agacho porque pensé que se quedó sin aire. Me alcanzó a decir que la lleve con la mamá (...) la veo muy mal a Morena, cambió su color de piel, se puso muy pálida", describió acongojado.

De acuerdo al resultado preliminar de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, la niña murió como consecuencia de "un fuerte golpe en la zona abdominal" que le provocó lesiones en el riñón y en el hígado y sufrió una "hemorragia interna".

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia del SAME y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, según informó la policía. (Télam)