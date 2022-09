Un hombre disparó hoy contra la garita de seguridad del edificio de los tribunales federales de Rosario, en un ataque intimidatorio en el que no se registraron heridos. El hecho ocurrió alrededor de las 3.20 de la madrugada, cuando el puesto de seguridad de Prefectura Naval se encontraba vacío, y recién fue descubierto cerca de las 7 por los primeros empleados que llegaban a la dependencia judicial situada en Oroño y Rojas. Pese a que por el disparos se rompieron vidrios, no fue escuchado por el personal de guardia. El caso comenzó a ser instruido por el fiscal Javier Arzubi Calvo, quien dio intervención a la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal. Si bien existía un refuerzo a la custodia de edificios federales por una causa en la que se investiga una amenaza desde las cárceles, ya que se recibió una información de que tramaban un atentado los presos Mario Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina, y el piloto peruano Julio Rodríguez Granthon, en el momento en el que el hombre a cara descubierta realizó el disparo, no había vigilancia en el exterior de la dependencia. Los investigadores sospechan que se utilizó en el ataque una pistola de calibre 9 milímetros detonada desde pocos metros, mientras que se encontró una bala intacta en la vereda, lo que hace intuir que el arma pudo haber tenido algún desperfecto. En la ciudad de Rosario, enmarcada en un creciente crisis de seguridad, se produjeron en los últimos meses decenas de hechos intimidatorios que tuvieron como blanco dependencias judiciales y funcionarios, pero en el mayor de los casos del ámbito provincial. El presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, alertó que el ataque contra el edificio de Tribunales Federales se enmarca "en una crisis de inseguridad extrema"

"Si no abordamos ahora este tema de forma distinta mañana será peor", advirtió el funcionario en declaraciones vertida por el portal de La Capital. Por su parte, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, señaló que "fue un amedrentamiento por parte de bandas criminales hacia la Justicia, el gobierno y la actuación de la policía". "Me parece que si la policía actúa, hace allanamientos y secuestra armas la devolución es ésta. Claramente es un acto extorsivo, es una reacción al accionar de la policía. Además también cuando la Justicia ordena allanamientos, la reacción viene de esta manera", añadió. AMR/SPC NA