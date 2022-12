Una mujer mató de una puñalada en el cuello a una adolescente en Mar del Plata después de una discusión y tras el crimen escapó en una bicicleta con un cómplice. Por el momento, no hay detenidos por el hecho y tampoco se sabe qué fue lo que motivó la pelea y el posterior asesinato. El novio de la adolescente de 16 años fue testigo de lo que ocurrió. También lo fue otro hombre que estaba en la zona, pero luego se determinó que fue cómplice del asesinato, debido a que llegó al lugar con la homicida y luego huyó junto a ella. Aldana Llerar fue atacada sin piedad. Quiso defenderse con sus manos, pero no bastó. Tuvo cortes en sus dedos y uno muy profundo por debajo de la oreja derecha. La pelea se dio en la esquina de Vértiz y 234, en el oeste de la ciudad balnearia. La asesina es conocida en la zona de una manera negativa: tuvo una discusión con otra vecina días atrás. Los investigadores notaron que el ataque consistió en una sola puñalada, que primero alcanzó las manos de Llerar y luego la zona de su oreja. Ahora, será importante ver el resultado de la autopsia que se realizó sobre los restos de la joven. El informe servirá para aportar más datos a una causa, que recién acaba de abrirse. La chica fue asistida por un hombre que pasó con una camioneta, mientras el novio de la víctima estaba en estado de shock. La llevaron al Hospital Interzonal General de Agudos, en donde murió. La fiscal del caso, Andrea Gómez, aseguró que estos ataques son cada vez más frecuentes en Mar del Plata. "Lo vemos durante las madrugadas. He investigado gran cantidad de homicidios, pero jamás uno tan injustificado como este", expresó en Radio Brisas. FGB/PT NA