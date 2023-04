La madre de Nicolás García, un joven que quedó casi ciego de un ojo al ser golpeado en un boliche de la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham, cruestionó a la Justicia por darle prisión domiciliaria al acusado y pidió que lo traten como un preso común.

Así lo manifestó Marcela Vozza en declaraciones a Télam luego de que se conociera la medida que benefició a Sergio Martínez (19), alías "Dibu", señalado como el autor de la golpiza a su hijo, quien "hoy en día sigue muy delicado en plena recuperación y casi ciego de un ojo".

La mujer se quejó porque el imputado "no está detenido y con ese beneficio está como en una plena libertad".

La resolución fue otorgada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal 1 de Morón, integrada por los jueces Fabián Cardoso, Diego Matías Grau y Fernando Gabriel Bellido, que avaló a la defensa del acusado que había apelado la prisión preventiva.

Martínez será monitoreado por sistema de GPS como pulsera o tobillera electrónica digitalizado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, dijeron a Télam fuentes judiciales.

"Los jueces se manejaron con total impunidad al dar el fallo de beneficio, porque a Martínez le están dando unas vacaciones en su casa, mientras que mi hijo casi no ve de un ojo, sigue muy delicado de salud y tiene un largo camino de recuperación", afirmó Vozza.

La mujer añadió que su hijo tendrá "una cirugía en el camino y ese chico va a seguir con las comodidades que siempre tuvo", por lo que consideró que "es muy injusto lo que está pasando".

"Encima lo mandan a su casa, que está en el mismo barrio en el que vivimos nosotros. Nos da mucho miedo tenerlo como vecino porque no está controlado de ninguna forma y anda como quiere en su vida", continuó.

"Dejaron en libertad a una persona extremadamente peligrosa, cuando incluso no hay pulsera de localización para otorgarle. Es una aberrante decisión judicial", completó.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 12 de noviembre de 2022 en el interior del local bailable Roca Brujas de Villa Tesei, cuando dos jóvenes discutían por una chica y uno tomó una botella de vidrio y se la partió al otro en la cara.

Unos amigos que estaban en el lugar lograron separarlos y el agresor se dio a la fuga.

Al día siguiente Martínez se presentó en la Fiscalía Nº 3 de Morón para ponerse a disposición de la justicia.

Un amigo en común de la víctima aportó una conversación de WhatsApp producida algunos minutos después del hecho con Martínez.

"Perdón amigo. Nunca hice algo igual. No me conozco amigo", escribió el acusado y el otro respondió: "A mí no me tenés que pedir perdón de nada. Pero Nico tiene todo el pómulo para afuera".

El atacante intentó justificar su actitud: "Me cansé wachx (sic), todos me quieren pasar por arriba".

Para explicar esta última frase, luego mandó un audio de 21 segundos.

"Amigo, estás ahí conmigo bailando, hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex. Dale. Yo fui y le dije 'sos un wachín'. Está todo bien amigo, pero no te la vayas a agarrar en frente mío y después te vengas a hacer el amigo. Pasan diez minutos y los veo juntos. ¿Qué voy a hacer, amigo? Toqué fondo. No sé ni que hice amigo", culmina el audio que compromete al acusado. (Télam)