La Fiscalía Regional de la ciudad santafesina de Rosario difundió hoy imágenes de los presuntos autores del homicidio del arquitecto Joaquín Pérez, asesinado hace un año durante un intento de robo, mientas que el instructor judicial de la causa sostuvo que no tiene “forma de ponerle nombre y apellido” a los criminales.

A punto de cumplirse un año del crimen en ocasión de robo que provocó conmoción en la población local, y que generó marchas y multitudinarias concentraciones públicas, la Fiscalía Regional Rosario difundió imágenes de los presuntos asesinos con el fin de poder identificarlos.

A la vez, recordó que sigue vigente la recompensa de 1.000.000 de pesos "por datos que puedan aportarse para lograr la identificación de las personas sindicadas que se observan en las imágenes” captadas por cámaras de videovigilancia ubicas en la zona del hecho.

“Tengo la misma decepción cuando no podemos identificar a los autores, como nos está pasando en esta causa, porque es nuestra labor proveer esos nombres”, dijo por su parte el fiscal rosarino Adrián Spelta, a cargo de la investigación del asesinato de Pérez.

“No tengo forma de ponerle nombre y apellido a las dos personas que cometieron el homicidio”, siguió el fiscal, luego de que la viuda de Pérez, Indiana, se quejó porque “la causa se movió, pero está en cero”.

“Estamos como el día uno. No hay ni siquiera un nombre, ni eso. Absolutamente nada”, lamentó la mujer en declaraciones a la prensa local.

El crimen del arquitecto ocurrió la noche del 19 de octubre del año pasado mientras guardaba su automóvil en una cochera, ubicada a la vuelta de su domicilio.

Según la investigación, dos personas que se movían en motocicleta abordaron al Pérez y le dispararon –con dos armas diferentes- para sacarle el vehículo, que finalmente dejaron abandonado.

El arquitecto, de 34 años, alcanzó a regresar hasta su casa, pero falleció en la puerta de ingreso como consecuencia de las heridas.

El fiscal Spelta dijo hoy que los autores del asesinato “no dejaron rastros” para su identificación.

“Las fuerzas que colaboran con la policía no pudieron, hasta el momento, aportar los nombres de las personas que en las imágenes se ven circulando en motocicleta”, añadió en declaraciones a Radio “La Ocho” de Rosario.

Y aclaró que “no hubo impericia de parte de la fuerza porque hemos obtenido la evidencia, pero no tenemos ADN de los autores, y no lo tenemos porque no lo hay”.

En esa línea, explicó que “cuatro técnicos distintos levantaron huellas del arma y nos dijeron que no pudo obtenerse una huella dactilar”.

“Recuerdo haber dicho que haría todo lo que esté a mi alcance para dar con los autores. Se está haciendo y no dejará de hacerse todo lo necesario”, agregó el miembro del Ministerio Público de la Acusación.

Además, Spelta sostuvo que “se levantaron evidencias de rastros por tres fuerzas distintas: policía provincial, Policía Federal y policía de Chaco, la que tiene una técnica distinta de levantamiento de huellas”.

“Todo se envió al sistema de investigación dactilar, a Interpol, a la policía de La Plata y a la base de datos de la Policía Federal”, abundó, pero hasta ahora sin resultados positivos para la identificación de los autores del crimen. (Télam)