La justicia tucumana dictaminó cuatro meses de prisión preventiva para el acusado de apuñalar a los hijos de 5 y 10 años de su expareja, el jueves último en un barrio de la capital provincial, informaron hoy fuentes judiciales.

La medida fue dictada ayer por la tarde en el marco de una audiencia requerida por la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y de Generó I, a cargo del fiscal José Augusto Zapata, quien solicitó seis meses de prisión preventiva para Carlos Alberto Padilla (26), alias “Cafú”, acusado de atacar a los niños.

La solicitud del fiscal fue avalada parcialmente por el juez interviniente, quien le concedió prisión preventiva por cuatro meses.

Además, le imputó a Padilla los delitos de "tentativa de homicidio" en contra de de la niña de 10 años, y "lesiones leves" en contra de su hermano, de 5, en ambos casos, "agravadas por alevosía y vinculadas".

Durante la audiencia, el fiscal argumentó peligro de fuga y entorpecimiento de la causa por parte del imputado.

“Quiero que no salga, tengo miedo por mí y por mis hijos, que nos mate", declaró la madre de los chicos y agregó: “Mi hija está en terapia intermedia y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, no puede dormir, me dice ‘me despierto y lo veo pegándole a mi hermano’”.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el jueves, alrededor de las 13.30, cuando Padilla ingresó a la casa de su expareja, ubicada sobre avenida Martín Berho de Villa 9 de Julio, donde se encontraban solos los dos hijos, ya que la mujer había salido a comprar medicamentos.

El agresor atacó con un cuchillo al niño más pequeño, por lo que su hermana intentó defenderlo y también resultó herida.

El agresor huyó del lugar mientras que las víctimas aprovecharon para salir de la casa a pedir ayuda a una tía que vive en la zona, quien avisó a policías que recorrían el barrio en un patrullero.

Los hermanos fueron trasladados Hospital Avellaneda, pero dada la gravedad de las heridas los derivaron al Hospital de Niños, donde hoy permanecían internados.

En tanto, los efectivos debieron pedir colaboración al 911 para poder encontrar a Padilla que fue hallado escondido arriba de un árbol, dentro de una propiedad cercana al lugar del hecho, e inmediatamente trasladado al penal de Villa Urquiza.

Entre las evidencias recolectadas fue secuestrado un cuchillo doméstico que presuntamente utilizó el imputado para herir a los niños, el que será sometido a las pericias correspondientes, junto a otros elementos.

