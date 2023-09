La Justicia de Villa Mercedes, San Luis, dictó la prisión preventiva de uno de los dos detenidos como acusados del crimen de una militante que fue atacada a golpes durante un robo en su vivienda de esa ciudad el 4 de este mes, mientras que liberó a un segundo sospechoso, quien seguirá sujeto a la investigación, informaron hoy fuentes policiales.

La medida fue tomada por el juez de Garantías 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, Santiago Ortiz, quien interviene en la causa por el crimen de la militante peronista Mafalda Sánchez, hecho por el cual dictó la prisión preventiva de Guillermo Páez y liberó a Daniel Rivarola.

Sánchez fue asesinada en su casa del barrio La Rioja, de Villa Mercedes, a 100 kilómetros de la capital de la provincia de San Luis, el 4 de septiembre último, luego de que dos hombres ingresaran a su domicilio haciéndose pasar por operarios de una empresa de electricidad.

Una vez en el interior del domicilio, la mujer fue atacada a golpes con fines de robo y murió.

Por el hecho permanecían detenidos e imputados desde el 6 de septiembre Páez y Rivarola, a pesar de que la familia de éste último denunció desde el primer momento que era "un perejil", ya que había pruebas de que ese día no había estado en el lugar del hecho.

Ayer, en la audiencia de prisión preventiva, ambos hombres declararon ante la Justicia sobre sus movimientos el día hecho y respondieron preguntas de las partes.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal Maximiliano Bazla, Gastón Yllera y Gisela Milstein ratificaron la formulación de cargos por considerar que existen elementos de convicción suficientes para sostener sus participaciones en el hecho, aunque en relación a Rivarola, adelantaron que no iban a solicitar ninguna medida de coerción personal ya que no se ha llegado a la certeza para sustentar la participación, aunque sí debe seguir sujeto a la investigación del hecho.

Con respecto a Páez, la fiscalía ratificó la calificación legal y solicitó la prisión preventiva por el término de cuatro meses.

En tanto, los defensores Hernán Herrera y Ximena Bertoldi solicitaron que no se tengan por formulados los cargos a sus asistidos, ya que "no existen elementos para acreditar la intervención activa de ambos en el hecho y que no han sido secuestrados elementos de interés para la causa".

Además, expusieron, entre otras cuestiones, que no existió una conexión entre las lesiones que constan en el informe médico legal de la víctima y la causa de la muerte.

Luego de un cuarto intermedio, el juez Ortiz resolvió sostener la calificación penal, ratificar los cargos de manera provisoria para ambos hombres por el delito de homicidio en ocasión de robo, ordenar la prisión preventiva por el término de cuatro meses para Páez y ordenar la inmediata libertad de Rivarola, sin perjuicio de quedar sujeto al proceso.

(Télam)