Un músico apodado "El Más Ladrón" seguirá detenido luego de que la Justicia le dictó la prisión preventiva como acusado de haber participado del crimen de Andrés Federico Costa, cuyo cadáver desmembrado fue hallado en octubre pasado mientras era comido por chanchos en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

Se trata de Federico Martín Bellavigna (29), quien fue acusado por el juez de Garantías 2 de Moreno, Gabriel Alberto Castro, como autor del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego, en concurso real con privación ilegítima de la libertad", en perjuicio de Costa.

"Entiendo que las sospechas que llevaron a la detención de Bellavigna se han mantenido incólumes e incluso se han reforzado con el hallazgo de las armas de fuego y distintos testimonios, indicios que indican a Bellagivna como miembro de la presunta banda delictiva que aquí se presume", dijo el juez en su resolución.

Además de "El Más Ladrón", por el crimen de Costa (34) hay otro detenido, Diego Ezcurra (28), quien trabajaba y vivía en el mismo predio rural que la víctima, y donde se cometió el homicidio.

De acuerdo a un testigo presencial, que fue víctima de la privación ilegal de la libertad cometida justo antes del asesinato de Costa, fueron tres los sospechosos armados responsables de los hechos, por lo que los pesquisas continúan con las diligencias en procura de identificar a esa tercera persona.

Por su parte, Bellavigna fue detenido en noviembre pasado en Salta por una comisión policial de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez, que viajó hasta esa provincia al rastrear la actividad de su teléfono celular.

Mientras era buscado por el crimen de Costa, el músico dio una entrevista a "Elo Podcast", la cual se difundió por Youtube y en la que pidió "garantías necesarias" para entregarse y que se investigue el trasfondo del hecho.

"No me quiero comer este garrón como el que me quieren hacer comer. Quiero que se sepa toda la verdad y se investigue todo lo que hay atrás para que pueda salir todo a la luz", dijo el acusado en esa entrevista.

Bellavigna es conocido en el ámbito de la Cumbia 420, en la que interpretó canciones con L-Gante, y actualmente tiene más de 400 mil seguidores en la plataforma Spotify.

El crimen de Costa fue descubierto el 17 de octubre último, en un campo situado en Sarratea y Mutiloa, de General Rodríguez, donde la Policía halló el cadáver de la víctima en una chanchería del lugar, en momentos en que era comido por los cerdos que allí se criaban.

De acuerdo a los pesquisas, el campo es propiedad de Miguel Ángel Faure, quien a fines de octubre fue detenido en Ituzaingó como uno de los acusados de privar de la libertad a un hombre.

Para los pesquisas, el homicidio pudo haber sido un ajuste de cuentas entre miembros del mismo grupo, y también podría estar relacionado con otros crímenes derivados de la disputa por la venta de drogas en la zona oeste del conurbano, y un secuestro extorsivo. (Télam)