El abogado de Pablo Damián Grottini, el empleado de una funeraria detenido como presunto autor de las muertes de su madre, su hija y su hermano en la ciudad bonaerense de San Nicolás, dijo hoy que su asistido le aseguró que "no tiene nada que ver" con los crímenes y que "no entiende cómo pueden acusarlo de eso".

"Todavia no hay certeza, no tengo claro que haya un móvil, ya que no hay ningún monto económico en juego. Era una familia religiosa, católica, con buena reputación entre los vecinos", dijo el abogado Jorge Ingrata en diálogo con C5N.

El letrado destacó que se está en una "etapa primaria de la investigación", que Grottini asegura que "no tiene nada que ver y que no entiende cómo pueden acusarlo de esto".

Sobre las búsquedas de Google acerca de cómo hacer para causarle la muerte a una persona realizadas desde el teléfono del imputado, Ingrata manifestó que su cliente le dijo que "no las realizó" y que "si bien el móvil que se secuestra es de su propiedad, lo usaban otras personas, familiares".

MIRÁ TAMBIÉN Detuvieron en Retiro a un integrante del Clan Sampedrano que se encontraba prófugo desde 2019

Al referirse a la indagatoria de Grottini, en la que se negó a responder preguntas e hizo un relato de los días en los que murieron su hermano en 2019; su hija, en 2021, y su madre, la semana pasada, Ingrata consideró que ahora hay que esperar los peritajes toxicológicos ordenados a la última fallecida -los otros dos cuerpos fueron cremados- para ver si surge algún elemento contra su cliente. (Télam)