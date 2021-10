Lucas Giménez, cantante del grupo Malagata, fue detenido por la policía luego de haber sido denunciado por abusar sexualmente de sus dos sobrinas desde los 6 años y el resto de la banda anunció hoy su desvinculación de la formación. El arresto se llevó a cabo minutos antes de que la banda diera un show en vivo en el programa de televisión "Pasión de sábado", y para llevar a cabo el operativo la policía se hizo pasar por un grupo de fans. Giménez tiene 29 años y es hijo de uno de los miembros históricos de la banda conformada hace 30 años.

La denuncia fue realizada en 2018 por la madre de las chicas en la justicia platense en donde ambas presentaron testimonio indicando que fueron abusadas reiteradas veces por Lucas desde que tenían 6 años. Ahora las víctimas tienen 14 y 15 años. Luego de la declaración de las menores en Cámara Gesell y los resultados de informes médicos, se ordenó de inmediato la detención del cantante.

La misma estuvo a cargo de efectivos de la Sub DDI de Berisso que se presentaron en los estudios del programa en la localidad de Avellaneda. Giménez quedó detenido y a disposición de la UFI 3 de La Plata. Según fuentes policiales el detenido ya había recibido una notificación de que tenía pedido de captura.

Aun así, no se presentó nunca en la justicia y por este motivo se decidió llevar a cabo el arresto. En principio, Luego de la detención el grupo Malagata no formuló declaraciones sobre el tema. Recién hoy dio a conocer un comunicado, anunciando que Giménez había sido desvinculado del grupo. "Informamos a todos nuestros seguidores, el público en general y los medios de comunicación que por problemas personales Lucas Giménez no continuará siendo el cantante del Grupo Malagata. Seguiremos adelante como hace más de 32 años", se indicó en la nota. MC/OM N