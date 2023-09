Dos hermanos fueron detenidos por haber perseguido y asesinado a un ladrón que intentó robarles en Ituzaingó en agosto pasado. Lucas Nazareno Bigolin (26 años) y Gustavo Matías Nahuel Bigolin (32) fueron capturados por la Policía luego de una intensa búsqueda por haber matado a Federico Rubén Córdoba (25). En la causa fueron acusados de cometer el delito de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego". Un testigo declaró que Lucas era el que tenía el arma y le impidió que frenara su entonces posible asesinato. "No te metas, este me quiso robar", le habría dicho. Por su parte, Gustavo reconoció haber perseguido al asaltante y su hermano no quiso declarar. Interviene en el caso la fiscal María Laura Cristini. El caso ocurrió el pasado 28 de agosto a las 17:30 en la intersección de las calles 26 de abril y San Fernando. El ladrón había querido robar un auto, pero huyó al ver que el conductor estaba armado. La persecución consistió en unos 100 metros hasta que lo baleó en la cabeza. El delincuente fue trasladado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, donde finalmente murió. El fallecido tenía antecedentes por robo bajo la modalidad "escruche", puntualmente en los jardines de infantes de la zona. FGB/PT NA