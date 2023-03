Un sobrino del narcotraficante peruano Marco Antonio González Estrada, que había sido deportado del país en 2017 tras ser condenado por la venta de drogas en el Bajo Flores porteño y que volvió a ser expulsado en 2021 tras violar la prohibición de reingreso, fue detenido hoy en la República del Perú como acusado de integrar la banda liderada por su tío, informaron fuentes policiales.

Se trata de Jhon Paul Revilla Estrada (46), alias “Burro”, quien fue capturado en un operativo conjunto realizado por una comisión de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, en el distrito de Carabayllo, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Lima.

Voceros policiales informaron a Télam que sobre el sobrino del capo narco Marco Antonio González pesaba una circular roja de Interpol, como acusado de los delitos de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo” y como coautor de “acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones”.

La captura internacional del prófugo había sido solicitada por el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 12, en el marco de una causa impulsada por el fiscal 3 del mismo fuero, Eduardo Taiano, y por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), de Diego Iglesias.

MIRÁ TAMBIÉN Imputan a un joven por un crimen en un búnker de drogas ordenado desde la cárcel por videollamada

Para concretar su detención, efectivos de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA se encontraban en Perú desde el pasado 6 de marzo.

El “Burro” está señalado como miembro de la banda narco que operaba en el Barrio 1-11-14, lideraba por “Marcos” Estrada González, expulsado de Argentina en junio pasado, y del cual su lugarteniente Raúl Martín Mayli Rivera, alias “Dumbo”, quedó a cargo de la operatoria y fue detenido en el mismo país en octubre, y aún se aguarda su extradición.

Según la investigación de la Policía y la Justicia, Revilla Estrada se encargaba de transmitir las órdenes de su tío cuando iba a visitarlo a la prisión y manejaba a los sicarios de la banda.

Fuentes policiales informaron que aún queda prófugo en la causa Fernando Estrada González, apodado “Piti”, hermano de “Marcos”.

MIRÁ TAMBIÉN Asesinó a su expareja de más de 100 puñaladas hace 8 años y permanece prófugo

Revilla Estrada había sido expulsado de Argentina el 24 de julio de 2017 por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 3 porteño, en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), pese a haber cumplido la mitad de su condena.

Sin embargo, el 16 de agosto de 2020, en el marco de un control vehicular debido a las restricciones de circulación por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el “Burro” fue identificado y quedó nuevamente detenido, en este caso por violar la prohibición de reingreso al país.

El capo narco peruano había ingresado a Argentina clandestinamente y los investigadores no pudieron determinar la fecha ni por qué medios.

"Entró por un paso no habilitado, no sabemos en qué momento lo hizo", dijo en su momento Florencia Carignano, directora de la DNM, quien añadió que "es una persona muy poderosa, tiene vínculos en la Argentina que le permitieron ingresar pero la Policía lo encontró y determinó que tenía prohibición de reingreso a la Argentina porque no puede entrar nunca más a nuestro país".

Al haber sido expulsado en 2017 por la "ley de extrañamiento", se dio por finalizado el proceso judicial por el cual Revilla Estrada había sido condenado dos años antes por narcotráfico.

De esta manera, el único delito vigente entonces para el hombre ante la Justicia argentina era la violación de la prohibición de reingreso, y por ello Migraciones solicitó nuevamente su expulsión, efectivizada el 13 de marzo de 2021. (Télam)