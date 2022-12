Un nene de 4 años fue asesinado a golpes en la localidad bonaerense de Berazategui y por el hecho fueron detenidos la madre y el padrastro del pequeño. Fuentes policiales informaron que el nene fue identificado como Renzo Gabriel Godoy y el caso se conoció en las últimas horas, cuando la mujer cuyo nombre trascendió como Victoria Belén Godoy de 30 años, llegó hasta la sala medica 11 ubicada en El Pato

Allí llegó junto a su hijo Renzo en brazos y contó que no tenía signos vitales debido a que se había ahogado mientras se bañaba. Sin embargo, pese al esfuerzo de los médicos por reanimarlo el menor falleció y el caso fue caratulado como "averiguación de causales de muerte". Tras ser sometido a una autopsia, se descubrió que en el cuerpo del pequeño había lesiones compatibles con golpes en el rostro y en la cabeza. "De ninguna manera esos golpes pudieron haberse ocasionado por una caída en la bañera", completó el informe. Ante esta situación, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 de Quilmes, a cargo de Gabriela Mateos, ordenó la inmediata detención de la madre y de la pareja a quien identificaron como Luis Alberto Gallo, de 40 años. De esta manera, ambos sujetos enfrentan cargos penales por "homicidio agravado por el vínculo" y serán indagados en las próximas horas en sede penal de Quilmes. En tanto, los vecinos al enterarse de esta situación incendiaron la casa donde vivían los imputados. Por su parte, una tía paterna del nene, de nombre Daniela, exteriorizó su enojo contra ambos detenidos y escribió en su perfil de Facebook: "Estos dos soret.. mataron a mi sobrino Renzo de tan solo 4 años. Hijos de mil p...". "Victoria Godoy y Luis Gallo asesinos! Esta basura hace más de un año no dejaba que mi hermano vea a sus hijos. Desde que se puso en pareja con este hijo de p... Antes venía y traía a los 4 chicos (incluyendo a uno que no es de mi hermano y aun así lo queremos como uno mas) y se los dejaba a mi mamá diciendo no los soporto, fíjense ustedes. Cuando se juntó con ese hdp no los dejo venir nunca más, no nos dejaba que lo llevemos a pasar, a buscar, no dejaba que compartan los cumpleaños con nosotros, con sus primos, nada", indicó la mujer. Además, añadió: "Cuando íbamos a verlos y si nos permitía siempre tenía que estar él, los nenes sentados, no los dejaba que nos abracen, parecían soldados. Mi mamá denunció, mi hermano denunció, el jardín la citó porque el nene iba golpeado (a nosotros nunca nos avisaron porque no tenía el apellido de mi hermano), mi hermano puso abogado, leyes de mierd@ nunca se puede hacer nada, siempre hay que esperar que pase lo peor". "Esta madrugada nos avisan que según ella el nene se ahogó bañandose, a otros le dijo q se golpeó en la ducha. La autopsia reveló que fue golpeado. Quedaron detenidos por homicidio. Se van a pudrir en la cárcel espero, pero quién nos devuelve a Renzito? Cuatro años, no se pudo ni defender de estos monstruos. Que mal puede hacer una criatura? No lo puedo entender, no lo voy a entender jamás. Renzo era un nene sano, dulce, cariñoso, con una sonrisa enorme que amaba a sus hermanos. y ahora estamos acá velándolo con su carita golpeada", contó Daniela. Por último, relató: "Ya no lo voy a poder ver más, ya no voy a volver a escuchar sus kíaaaa (tía), no me va a volver a abrazar

Perdón perdón mi amor por no poder sacarte de ahí a tiempo, perdón por tu sufrimiento bebe. Te amo y te voy a extrañar el resto de mis días hasta volver a encontrarnos. Estos cobardes la van a pagar. Por favor compartan, que no haya ningún otro Renzo. Esto tiene que parar. Me duele el corazón". GAM NA