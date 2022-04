Uno hombre fue detenido acusado de ser uno de los tres delincuentes que días atrás asaltaron a una familiar de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado a balazos el pasado 7 de noviembre durante un robo en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, informaron hoy fuentes policiales.

La detención se efectuó en una vivienda ubicada en la localidad de Pontevedra, en el partido de Merlo, en la zona oeste del conurbano bonaerense, y estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza.

Fuentes policiales indicaron que el detenido fue identificado como Sergio David Ferreryra (47), quien fue apresado en un operativo durante el cual se secuestró un vehículo Renault 19 y el teléfono celular del imputado.

Ferreyra está acusado de ser uno de los tres delincuentes que asaltaron el pasado martes a una mujer, familiar de Roberto Sabo, un kiosquero asesinado en Ramos Mejía en noviembre de2021.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, en avenida de Mayo al 1.000, de la zona comercial de la citada localidad, cuando la mujer, que es suegra del hijo de Sabo, bajaba de su camioneta Hyundai Tucson y fue sorprendida por un hombre armado que, secundado por otros dos, ingresó al vehículo con intenciones de robo.

Una vez adentro del habitáculo, el ladrón intentó apoderarse de la cartera de la víctima, momento en que se produjo un forcejeo en el que éste gatilló un arma, aunque no llegó a disparar, según relató a Télam el hijo del kiosquero asesinado y yerno de la mujer, Nicolás Sabo.

Finalmente, el delincuente le sustrajo la cartera, el teléfono celular y dinero, tras lo cual escapó junto a sus dos cómplices que lo aguardaban a bordo de un automóvil.

Según las fuentes, la mujer persiguió a los delincuentes a bordo de su camioneta hasta la intersección de las calles Brandsen y Garay, de Ramos Mejía, donde los embistió, aunque igualmente lograron huir.

En diálogo con Télam, Nicolás dijo que "no la mataron por que no salió la bala, porque si no la matan" y agregó que no se siente seguro "en ningún lugar".

El asalto ocurrió a 200 metros del comercio que era propiedad de Roberto Sabo, asesinado a balazos por una pareja de delincuentes que le robó.

En la causa por el robo a la consuegra del kiosquero interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 13 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de José Luis Maroto, quien dispuso las diligencias de rigor. (Télam)