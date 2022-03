Una mujer de 47 años fue detenida luego de causar destrozos en la sede del Registro Civil de la localidad bonaerense de González Catán cuando intentaba tramitar la "fe de vida" de su madre, informaron hoy fuentes policiales.

El episodio que se conoció hoy por la viralización de un video que registró los hechos, ocurrió ayer a la tarde en la entidad provincial ubicada en la intersección de las calles Melián y Doctor Equiza, donde la mujer se presentó para realizar un trámite para acreditar que su madre se encontraba con vida.

Según las fuentes policiales, la mujer sufrió un ataque de ira ante la supuesta falta de respuesta de la institución, por lo que comenzó a romper los vidrios y a tumbar el mobiliario del lugar, según se pudo observar en una serie de videos grabados por uno de los empleados del lugar.

En ese contexto, la mujer, identificada como Elizabeth Noemí Aguirre (47), destrozó la puerta principal del Registro Civil y manifestó su enojo e impotencia contra los trabajadores de la entidad: “¡Filmame, filmame! No me importa que me filmen. Ustedes porque están ahí metidos, es una burocracia”.

MIRÁ TAMBIÉN Matan a un hombre de un balazo dentro de un auto en Claypole

“Llamá a la Policía, quiero los trámites de mi mamá”, exclamó enfurecida Aguirre mientras arrojaba sillas contra el personal.

Minutos después, la mujer fue detenida por una patrulla de la Comisaría Sur 2a.de González Catán que se hizo presente en el lugar.

Finalmente, Aguirre fue imputada por “daños” en una causa en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada 2 del Departamento judicial de La Matanza, a cargo de la fiscal María Belén Casal Gatto. (Télam)