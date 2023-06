Un hombre fue detenido como acusado de haber participado en el crimen de un camionero, asesinado a balazos por delincuentes en marzo pasado mientras circulaba en la localidad chaqueña de Concepción del Bermejo, departamento Almirante Brown, y por el homicidio ya son tres los sospechosos presos, mientras que aún dos continuaban prófugos, informaron hoy fuentes policiales.

El imputado, identificado por la Policía como Mario Andrés Giménez, alias “Chony”, fue detenido ayer en la esquina de las calles 9 y 10, de la ciudad de Sáenz Peña, por agentes de la División Investigaciones Complejas de esa jurisdicción, en el marco de la causa por el asesinato de Fernando Iván Francovich (32).

Voceros policiales informaron que los detectives habían desplegado un operativo en distintos puntos, ante un posible encuentro entre “Chony” Giménez y un abogado, y finalmente fue capturado cuando circulaba en una camioneta Chevrolet S-, que pertenecería a su hermano.

Giménez es el tercer detenido en la causa por el crimen del camionero, ya que previamente habían sido arrestados Celestino y Carlos Alfredo Cárdenas, mientras que aún dos sospechosos se encuentran prófugos.

Mónica Corniali, madre de la víctima, dijo hoy a Télam que la detención de “Chony” “es un paso más, un adelanto en la causa”.

“No nos olvidemos que todavía quedan dos prófugos y también tenemos inconclusas o sin los resultados de todas las pericias de ADN, de las balísticas, las aperturas de los teléfonos, así que estamos a la espera de esos resultados, de esas pruebas”, aseguró la mujer.

En ese sentido, agregó: “También yo insisto que acá hay más gente dando vuelta, no solamente estas tres personas detenidas por el momento, que son las dos personas de apellido Cárdenas y Jiménez, que fue capturado ayer. Hay más gente dando vuelta dentro de esta banda de delincuentes que venía operando hace un tiempo, que actuaba impunemente, donde también sabemos que puede llegar a haber policía involucrada”.

“Entonces tenemos que seguir en la lucha para que se haga justicia en la totalidad de las personas que actuaron, que asesinaron a Fernando. No vamos a aflojar, vamos a seguir haciendo todo lo que está a nuestro alcance y no nos importa si hay gente pesada o no detrás de todo”, concluyó la madre de Francovich.

El crimen de Francovich, oriundo de la localidad santafesina de Villa Ocampo, ocurrió el lunes 20 de marzo cuando conducía un camión Scania G-360 con su acoplado vacío.

En ese momento, desde una camioneta Ford Ranger blanca ocupada por tres delincuentes efectuaron tres disparos contra la luneta, según llegó a relatar la víctima al personal policial.

El conductor siguió la marcha hasta una estación de servicio donde fue auxiliado por otros camioneros que lo trasladaron de urgencia al hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde falleció.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona que presuntamente captaron movimientos de los delincuentes, uno de los cuales revisó la cabina del camión atacado, tras lo cual huyeron del lugar. (Télam)