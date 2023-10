Un hombre fue detenido acusado de golpear hasta desmayar a una masajista a la que contactó para una sesión de masajes en su departamento del barrio porteño de Colegiales, de donde le robó una computadora portátil, en mayo pasado, informaron hoy fuentes policiales.

Los voceros informaron a que, luego de aproximadamente cuatro meses de investigaciones, la Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso que se hizo pasar por cliente de una masajista para golpearla y además robarle.

En el allanamiento en el que fue detenido, al delincuente se le secuestraron dos kilos de marihuana, además de la computadora robada, añadieron los voceros.

El hecho por el que se lo acusa ocurrió el 30 de mayo último, cuando una mujer recibió en su departamento emplaazado sobre Ciudad de la Paz al 500, de Colegiales, a un cliente que la contactó por Telegram para una sesión de masajes, aunque no bien entró al domicilio la golpeó al punto de desmayarla, tras lo cual le robo una computadora portátil y huyó.

MIRÁ TAMBIÉN Hieren de gravedad un tiro en la cabeza a una joven que se trasladaba en auto por Santa Fe

Personal de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad, tras ser alertado por vecinos, acudió al lugar junto a una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) que derivó a la mujer, de 57 años, al hospital Pirovano, done le diagnosticaron un "traumatismo encéfalo craneal con pérdida de conocimiento, heridas cortantes en el cuero cabelludo y faltante de sus piezas dentales".

En el caso tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 42, que le encomendó la pesquisa a la División Investigaciones Comunales 13 de la Policía de la Ciudad.

A su vez, los voceros informaron que los oficiales tuvieron que esperar la recuperación de la mujer para tomar datos del agresor, tras lo cual avanzaron sobre las comunicaciones realizadas en esa red social e identificaron así al sospechoso, quien solía alternar dos domicilios.

Asimismo, en el lugar del hecho el agresor había olvidado un guante térmico de la mano izquierda con el que había golpeado a la mujer, que fue sometido a peritajes.

MIRÁ TAMBIÉN Liberan a la pareja de la mujer asesinada de un tiro en Neuquén y dejan detenido su ex

Con ese aporte, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5 ordenó los allanamientos en dos departamentos en Núñez y en Chacarita, en el último de los cuales el acusado fue detenido.

En poder del apresado se secuestró la computadora portátil sustraída a la víctima, un guante térmico negro para la mano derecha (el izquierdo se encontró en la casa de escena del hecho), un celular y dos kilos de marihuana.

(Télam)