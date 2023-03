Tres jóvenes fueron detenidos como acusados del crimen de un hombre, al que mataron al dispararle desde el interior de un automóvil cuando se encontraba en la puerta de su domicilio del asentamiento porteño Ciudad Oculta, del barrio de Villa Lugano, en una balacera que los investigadores creen que estaba dirigida hacia un adolescente de 16 años que había tenido un altercado con los sospechosos, informaron hoy fuentes policiales.

La última de las detenciones fue concretada hoy por agentes de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, quienes por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 36, a cargo de Alejandro Héctor Ferro, allanaron de forma simultánea dos domicilios ubicados en el barrio porteño de Villa Lugano y en la localidad bonaerense de Haedo.

Voceros policiales informaron a Télam que en ese marco los detectives lograron la detención de un joven al que identificaron como Alejo Forgione (27) y secuestraron una pistola marca Bersa calibre .380, con cargador colocado con siete municiones y sin munición en recámara.

Los agentes también se incautaron de otro cargador con ocho cartuchos y una caja de municiones marca Magtech calibre .380.

De acuerdo a lo informado, el calibre es el mismo al de la bala que impactó en el cuerpo de Darío José Romero (47), por lo que ahora serán peritadas para intentar establecer si de ella partió el disparo homicida.

Previamente los detectives, a partir de distintas tareas de campo, habían logrado identificar a otros dos sospechosos, como así también sus roles en el hecho y el vehículo que utilizaron.

Uno de los acusados, identificado como Iván Benítez (21), fue detenido en la ciudad balnearia de Mar del Plata por una tentativa de robo automotor y quedó alojado en la cárcel de Batán.

Mientras que Javier Llano Romero (21), de nacionalidad paraguaya, fue capturado la semana pasada en la localidad bonaerense de Villa Celina por un robo agravado.

Fuentes policiales informaron que Forgione ya había estado detenido en 2019 y el año pasado por los delitos de “robo con efracción” y “extorsión”, respectivamente.

Mientras que Llano Romero tenía antecedentes penales por los delitos de encubrimiento, robo agravado por el uso de arma de fuego, lesiones leves y lesiones en riña.

El crimen de Romero ocurrió el pasado 5 de marzo cerca de las 23 cuando la víctima se encontraba en la puerta de su domicilio, ubicado en la Manzana 4 del Barrio 15, conocido como Ciudad Oculta, de Villa Lugano.

En ese momento, los ocupantes de un automóvil Peugeot 208 color rojo pasaron por el lugar y, sin mediar palabra, uno de ellos bajó y comenzó a disparar contra el frente de la casa.

A raíz de los balazos, Romero quedó herido de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia por vecinos hasta el Hospital Santojanni del barrio porteño de Liniers, donde llegó sin vida.

El primer informe médico indicó que la víctima recibió al menos un disparo en el lado izquierdo del tórax.

Al tomar conocimiento del hecho, personal de la Unidad Protección Barrial del Barrio 15 de la Policía de la Ciudad se entrevistó con la pareja de la víctima, quien indicó que Romero se encontraba en la puerta de su casa cuando recibió el ataque.

"La víctima no tenía antecedentes, ni denuncias, ni deudas y no tuvo problemas con nadie, estaba justo en el lugar donde no debía", dijo a Télam un pesquisa.

Según el testimonio de vecinos, días atrás, un adolescente de 16 años que vivía en una casa cercana a la de Romero mantuvo un entredicho con tres jóvenes del barrio Scappino, cercano a Ciudad Oculta.

La denuncia fue efectuada por la familia del menor en el fuero Contravencional, indicaron las fuentes, quienes relacionaron el ataque con ese episodio, ya que uno de los testigos reconoció a un atacante como uno de los jóvenes con quien el adolescente había tenido la discusión, dijeron los voceros. (Télam)