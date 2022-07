Otros cuatro policías neuquinos fueron detenidos en las últimas horas en el marco de la causa en la que se investiga el homicidio de un hombre de 32 años que fue baleado ayer, cuando aparentemente intentó atacar a un grupo de efectivos que acudieron a una vivienda de la localidad de Villa La Angostura para realizar un procedimiento tras una denuncia, informaron hoy fuentes vinculadas a la causa.

Por el hecho ya había sido apresado otro efectivo, identificado como Víctor Hugo Muñoz (32), quien esta mañana, en una audiencia imputativa, fue acusado por el delito de "homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad" de Robinson Gatica (32), y se le dictó un arresto domiciliario por tres meses, que cumplirá en la casa de su madre, según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial en un comunicado.

Además, la justicia imputó en otra audiencia a los policías David Ezequiel Cuevas, Erwin Alejandro Mora, Alejandro Bravo y Darío Luis González como coautores del mismo delito, y también se los benefició con arresto domiciliario pero con el monitoreo electrónico de una tobillera o una pulsera.

El abogado defensor del policía Muñoz, Cristian Hugo Pettorosso, cuestionó a la fiscalía, a la que consideró que tiene "una postura injusta, sesgada, en perjuicio de la institución policial".

"Los policías actuaron en protección" de una mujer y sus hijos que habían sido agredidos por el acusado y "en protección de su propia vida", explicó el letrado, quien agregó que se trató de un "caso, gravísimo, donde la Fiscalía imputa semejante crimen a los policías que cumplieron su deber. No hace más de mostrar las fisuras que existen en los resortes de Justicia".

Sin embargo, Paola Chumuy, viuda de Muñoz, dijo a radio LU5 que al momento del homicidio su esposo, quien estaba alterado por el consumo de "drogas", ya no era peligroso ni tenía el cuchillo porque ella misma se lo había quitado.

"Forcejeamos y le saqué el cuchillo, lo tiré afuera de casa y me fui a lo de mi suegra. No habrán pasado más de diez minutos y empecé a escuchar muchos disparos y gritos. Vamos a ver si se lo llevaron y me encuentro a mi marido tirado en el piso, ya estaba muerto, esposado", aseguró la mujer.

Lidia, la madre del hombre fallecido pidió en declaraciones a la prensa "Justicia" por su hijo.

"Lo único que queremos es justicia, que no haya más Robinson, que no haya más Guadalupe (víctima de femicidio en Villa La Angostura), que no haya más chicos que la Policía ha matado acá en La Angostura", expresó a Bariloche2000.

El homicidio de Gatica, padre de un varón y dos niñas, fue cometido ayer cerca de las 6.30 en una casa del barrio Las Piedritas durante un procedimiento policial al que éste se habría resistido atacando a los efectivos con un cuchillo, informaron fuentes judiciales.

Los efectivos de la policía de Neuquén concurrieron a la vivienda porque en la comisaría 28 de la ciudad se había recibido un llamado pidiendo ayuda.

De acuerdo a la información recolectada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), en estas circunstancias el personal llegó al lugar y Gatica habría intentado agredirlo con un arma blanca, por lo que uno de los policías efectuó al menos un disparo que lo hirió.

El fiscal del caso, Adrián De Lillo, solicitó que la autopsia la realice el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y requirió primero el arresto de un policía y luego de los otros cuatro, que fueron avalados por el juez de garantías Nazareno Eulogio.

Otra de las medidas que dispusieron los representantes del Ministerio Público es la intervención en la pesquisa de la unidad de investigación de Delitos Complejos de Gendarmería Nacional de la ciudad de Bariloche.

El abogado del policía Muñoz aseguró que el cabo acudió junto a un grupo de policías a raíz de un llamado por una situación de violencia de género, ya que el hombre "intentó matar a su pareja con un cuchillo delante de los niños", aunque ello fue desmentido por su esposa.

"Van dos móviles con cinco policías y entre cuatro efectivos varones intentan reducirlo y la persona ofrece una resistencia tan activa que manda al hospital a dos de ellos, uno con un corte importante en el hombro y otro con un golpe que le produjo una lesión", aseguró Pettorosso.

Según el abogado, previamente para que deponga su actitud efectuaron cinco disparos con postas de goma, pero aclaró que "no a la humanidad sino disuasivos y aún así continuó con la energía de violencia".

"Se le vino encima el sujeto con el cuchillo y saca la pistola reglamentaria con la que le dispara en la zona del torso. Logra reducirlo, lo esposa pero empezó a convulsionar al rato y se llamó a la ambulancia", afirmó sobre su asistido.

Tras conocerse el homicidio, desde la seccional Asociación Trabajadores del Estado (ATE) corriente sindical Verde Blanca expresaron el acompañamiento a los familiares "por la pérdida irreparable de quien fuera en vida Robinson Gatica compañero del sector de residuos y afiliado a este sindicato". (Télam)