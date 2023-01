La pareja y padre del hijo de la joven que fue hallada ayer asesinada dentro del pozo ciego de su vivienda de la localidad de Batán, a 17 kilómetros de Mar del Plata, fue detenida mientras caminaba por una playa de la ciudad balnearia de Miramar, informaron fuentes policiales.

La detención del acusado, identificado como Leandro Sebastián Cechetto (46) fue realizada cerca de las 7.30 de hoy mientras deambulaba por una playa del vivero Florentino Ameghino, en la zona de la costanera de la mencionada localidad, ubicada a unos 50 kilómetros de Mar del Plata.

La misma fue llevada a cabo por dos agentes del Cuerpo de Caballería de la policía bonaerense destinados al Operativo Sol, quienes vieron al sospechoso mientras transitaba por la zona de la costanera vestido con una remera naranja y con ropa interior.

Según expresaron las fuentes a Télam, el hombre llevaba consigo una mochila donde tenía una muda de ropa y 50.000 pesos en efectivo.

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a la pareja de la joven hallada asesinada en un pozo ciego de su casa en Batán

Sobre Cechetto recaía una orden de arresto por el femicidio de su pareja y madre de su hijo, Valeria Luján González (28), cuyo cadáver fue encontrado por su padre en el pozo ciego detrás de su casa, ubicada en la calle 133 y 122, sobre la ruta provincial 88, donde vivía con su hijo y su pareja.

El acusado quedó a disposición de la fiscal Romina Díaz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Mar del Plata, quien lo indagará por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", que prevé una pena de prisión perpetua.

Fuentes policiales informaron a Télam que éste hombre y el papá de la joven habían denunciado el viernes a la noche, alrededor de las 23.30, la desaparición de González en la comisaría 8va, ya que no se podían contactar con ella desde la mañana.

Según dijeron, González no había ido al cumpleaños de su madre y no respondía el teléfono, lo que les llamaba la atención teniendo en cuenta que, de acuerdo a Cechetto, ella salió de la casa que compartían alrededor de las 8.30 y no había vuelto a comunicarse.

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a la pareja de la joven hallada ayer en un pozo ciego de su casa en la localidad de Batán

Con esos datos, los efectivos iniciaron el protocolo de búsqueda de personas y minutos después de estar en la seccional, los hermanos de la joven se lo cruzaron en un boliche bailable, donde hubo una confrontación hasta que el sospechoso se retiró del lugar en su camioneta Volkswagen Amarok azul.

En paralelo, el padre de la mujer ingresó a la casa de Cechetto y su hija para revisarla y encontró la tapa de una cámara séptica interna corrida de lugar.

Al levantarla, halló el cuerpo de su hija, por lo que llamó al 911, indicaron las fuentes.

El cuerpo presentaba signos de golpes y estrangulamiento y por la rigidez cadavérica y otros patrones forenses la muerte dataría de al menos 8 a 12 horas antes del hallazgo, indicaron las fuentes.

En tanto, los efectivos continuaron la búsqueda de Cechetto, quien tenía un negocio de herrería en Batán.

En ese marco, la camioneta de propiedad del hombre fue divisada por personal del Comando de Patrullas de Miramar en el mar, a la altura del Vía Crucis del Vivero Florentino Ameghino, sin ocupantes.

En el lugar, los policías vieron la huella de recorrida del vehículo sobre el terraplén hacia una caída de diez metros de altura sobre la bajada de la playa.

El vehículo fue rescatado por los bomberos de Miramar para hacerle los peritajes correspondientes.

Los voceros añadieron que la víctima, a partir del inicio de la relación con Cechetto, con quien tenía un hijo de un año, se mantenía prácticamente aislada de su familia y amigos, aunque no había antecedentes de denuncias de violencia ni manifestaciones de ella sobre que fuera víctima de alguna situación similar.

Por otra parte, los restos de González eran hoy sepultados acompañados de familiares y amigos en el cementerio de la localidad de Batán, donde residía.

Según un relevamiento realizado por Télam, en la primera semana del 2023 se registraron tres femicidios.

Además del homicidio de Valeria González, el viernes fue asesinada María de los Ángeles Dayer (43) en su vivienda de la ciudad entrerriana de Paraná.

Por el femicidio fue detenida su expareja, Maximiliano Godoy (42), con quien tenía un hijo y quien la había amenazado de muerte un día antes y tenía una denuncia por violencia de género.

En tanto, el jueves pasado fue asesinada de un escopetazo Elena Arago por parte de su pareja, Emmanuel Brítez, en la vivienda que compartían en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

El acusado dijo que había sido un "accidente" ya que estaba manipulando un arma y sin querer salió el disparo, sin embargo, los investigadores volvieron a interrogarlo pero como hubo algunas contradicciones y el hombre había "descartado" el arma, fue detenido.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

(Télam)