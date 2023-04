Una mujer fue detenida como acusada de haber participado en el homicidio de un joven, cuyo cuerpo se halló desmembrado en marzo último en la localidad mendocina de Godoy Cruz, y por el que el hijo de la sospechosa está preso como presunto autor material del crimen, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de Nora Beatriz Díaz, a quien la fiscal Andrea Lazo la imputó en las últimas horas como partícipe secundaria del "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y ensañamiento de madre de Lucas Nahuel Ampuero (25), por el que Franco "Cara Cortada" Ábrego (26) está detenido como sospechoso de haberlo asesinado.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la mujer fue detenida por personal de la División de Homicidios en la localidad mendocina de Tupungato y quedó a disposición de la Justicia.

La fiscal de Homicidios la acusó de ser participe secundaria en el crimen que presuntamente cometió su hijo, y se espera que en las próximas horas se defina la prisión preventiva para ambos.

La familia de Ampuero denunció su desaparición el 26 de febrero último y unos días después, el 3 de marzo, los investigadores encontraron un cuerpo desmembrado.

El cadáver tenía tatuajes similares al joven buscado y luego el resultado de ADN confirmó que era la víctima.

Ampuero salió aquel domingo de su vivienda que compartía con su madre y desde entonces no se lo volvió a ver, por lo que los familiares radicaron la denuncia por averiguación de paradero.

En este contexto, testigos aportaron que el joven desaparecido fue visto junto a Ábrego, un conocido delincuente de la zona por comercialización de drogas y con antecedentes penales, por lo que generó la preocupación de los pesquisas y familiares.

La Policía comenzó la búsqueda de Ábrego y el 6 de marzo se entregó en una escuela en la localidad de Rivadavia.

"Yo no fui, no tengo nada que ver, por eso me entregué, siempre me culpan a mí", dijo el acusado al momento de ser aprehendido.

En su momento, "Cara Cortada" fue señalado como uno de "los Angelitos de Jaqui", en relación a Sandra Jaquelina Vargas, condenada en 2016 a 15 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero. (Télam)