Un hombre de 57 años fue detenido en el Gran Rosario acusado de estafar y extorsionar a una veintena de mujeres de la zona a quienes contactaba a través de aplicaciones de citas, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

"Se mete con mujeres solas. Tiene el perfil de un psicópata y de un manipulador", señaló una de las víctimas que denunció al hombre, identificado en la causa como, Sergio Gustavo S. (57), quien fue aprendido ayer en su domicilio de la localidad santafesina de Granadero Baigorria, lindera al norte con la ciudad de Rosario.

En un allanamiento ordenado por la justicia de Rosario y realizado en la domicilio del hombre, ubicado sobre la calle Olivos al 2.900 los peritos de la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), los efectivos además secuestraron tres teléfonos celulares, un pendrive y documentación de interés para la causa por "estafas" que se investiga, consignaron a Télam los voceros consultados.

Según la investigación a cargo de la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio María Teresa Granato, el hombre contactaba a sus víctimas a través de distintas aplicaciones de citas, entre ellas "Badoo".

El ardid usado por el acusado era seducir a sus víctimas primero, para luego pedirles dinero bajo extorsión de publicar videos íntimos que supuestamente ellas le enviaban o dejaban tomarse.

Otra de las maniobras detectadas, era convencer a las mujeres para que sacaran préstamos y él hiciera inversiones o las administre.

La causa se inició con la denuncia de dos mujeres, una de ellas residente en la localidad bonaerense de San Nicolás, quien aseguró que desde que radicó la denuncia se contactaron con ella otras 30 victimas del mismo estafador.

"Se mete con mujeres solas. Tiene el perfil de un psicópata y de un manipulador, no se cómo pude dejarme engañar por un tipo así y quiero que quede tras la rejas", relató la mujer en declaraciones a Canal 3-TV Litoral-de Rosario.

La denunciante, que se identificó como Marisa, dijo que su pesadilla comenzó en 2017 y que el hombre no solo la estafó a ella sino además a sus padres y a una amiga, ya que por ser su pareja se ganó la confianza de ellos.

"Decía que nos iba a ayudar a invertir para aumentar la renta, por lo que sacamos préstamos, le dimos nuestros ahorros y quedamos endeudadas porque desapareció", contó la mujer.

Indicó "que en San Nicolás tiene una causa, pero que no prosperó porque no había más denunciantes", por lo que pidió a quienes hayan sido víctimas "se animen a denunciar para que no quede impune, porque este hombre arruinó la vida de muchas personas".

