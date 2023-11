Seis departamentos de un edificio del barrio porteño de Núñez fueron desvalijados y sus propietarios, que en ese momento no se encontraban en sus casas, explicaron que en abril ocurrió un hecho similar. Los robos sucedieron el domingo por la tarde en el tercer y quinto piso donde no había personas en el interior de los departamentos y, según se muestra en imágenes, todas las cerraduras fueron violentadas. Ante este nuevo ataque, los propios vecinos comenzaron a sospechar entre sí, ya que, se confirmó que en abril de este año se cambió la cerradura principal del edificio por un asalto parecido. El inmueble no cuenta con vigilancia ni cámaras de seguridad por lo que no se pudieron obtener las caras de los delincuentes y, ante esta situación, la Policía trata de obtener imágenes de edificios aledaños. Agustín, una de las víctimas, contó: "Se llevaron adornos de toda mi vida, computadores, una consola de dj, un gin y ropa. Los peritos nos confirmaron que se usaron dos tipos de guantes y eso te da a entender que eran profesionales". Como consecuencia de estos dos episodios, el joven contó que se va a mudar: "No me siento seguro porque pasó dos veces en menos de un año y sabían a qué departamentos tenían que entrar". MC/KDV NA