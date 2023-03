Seis personas fueron detenidas acusadas de integrar una organización que captaba mujeres embarazadas para ingresar drogas a una cárcel de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, liderada por una policía retirada, según informaron hoy fuentes judiciales.

La fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, Paulina Lingua, detalló que con personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) se realizaron allanamientos en viviendas de la ciudad de Córdoba y en la Unidad Penitenciaria de Cruz del Eje, en el noroeste provincial, y que se detuvieron a seis personas, entre ellas tres mujeres.

Los datos preliminares de la investigación indican que los detenidos tenían numerosos antecedentes delictivos, como hurto, estafa, coacción, venta de drogas, robo calificado y violación, entre otros.

Lingua, en declaraciones a la emisora LV3, manifestó que el delito fue planificado porque "los controles de ingreso a la cárcel no son rigurosos para las mujeres embarazadas", ya que "no son examinadas por los escaners láser para no poner en riesgo la salud del por nacer".

Con esa ventaja, los integrantes de la organización, cuya jefa "sería una mujer policía retirada", captaban a mujeres embarazadas para ingresar las drogas a la cárcel, donde se entregaban a un interno "con fines de comercialización" adentro de la misma dependencia carcelaria, detalló la fiscal.

Asimismo dijo que en una de las celdas allanadas se encontraron cocaína, marihuana y otros estupefacientes, además de elementos para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

Mientras tanto, en las viviendas allanadas en la ciudad de Córdoba, donde fueron detenidas las tres mujeres mayores con vínculos familiares con algunos internos, se secuestraron 513 dosis de cocaína y 79 de marihuana, una balanza digital, un automóvil, 276.060 pesos y 300 00 dólares, entre otros elementos.

La causa fue caratulada preventivamente como "confabulación para la comercialización agravada de estupefacientes".

(Télam)