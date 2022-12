Una banda que cometía extorsiones y baleaba casas en Rosario fue desbaratada, tras ser detenidos 11 de sus integrantes en unos 45 allanamientos, entre los cuales hubo varios efectuados en distintos penales del Servicio Penitenciario Federal y de Santa Fe, ya que los líderes planeaban los ataques desde dentro de la cárcel. En el marco de un operativo denominado "ceviche", los efectivos apresaron a estos sujetos por diferentes hechos de Asociación Ilícita, balaceras, extorsiones y lavado de activos. La Brigada de Balaceras de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, realizó 45 allanamientos en Rosario, Funes, Roldan, Fighiera, Arroyo Seco, en el Servicio Penitenciario Federal (penal de Ezeiza) y en el Servicio Penitenciario del orden provincial

Como resultado, aprehendieron a once personas, Víctor S., Javier A., Lucila R., Bruno M., Esteban P., Franco R., Alexis C., Brian C., Marcelo M., Cristian B. y Yanina M. Los procedimientos se realizaron a raíz de varios hechos de balaceras, amenazas y extorsiones en distintas partes de la ciudad de Rosario y alrededores. Personal de la AIC realizó tareas investigativas logrando individualizar e identificar a los autores intelectuales de estos episodios, los cuales se encuentran privados de su libertad, como así también identificaron a los autores materiales de los hechos ocurridos

Asimismo, por orden de la Fiscalía procedieron a cumplimentar 45 ordenes de allanamientos donde además de la aprehensión de estas 11 personas también secuestraron 1.226.240 pesos en efectivo, una Camioneta Amarok, cuatro automóviles, un camión, ocho motocicletas, 29 teléfonos celulares en los domicilios, 46 teléfonos celulares en las celdas de las Unidades penitenciarias, tres tablets, tres notebooks, una computadora, una impresora, tres DVD´s, un revólver calibre 32, municiones varias, y documentación de interés para la causa

Colaboraron en los allanamientos 45 brigadas de los Departamentos Operativos de la AIC de Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe, Las Rosas, Carcaraña, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Villa Constitución, la Tropa de Operaciones Especiales, La Agencia de Control Policial (ACP) y 20 grupos de irrupción Policial de distintas Unidades Regionales. Interviene en la causa la Fiscalía de Franco Carbone y Valeria Haurigot. GAM NA