Distintas entidades repudiaron en las últimas horas un presunto caso de violencia policial en la localidad jujeña de Tilcara, donde un ingeniero agrónomo de la zona denunció que fue detenido por no portar DNI y luego recibió una “brutal golpiza” de parte de efectivos de la comisaría local.

El afectado fue Carlos Redin, referente de organizaciones del sector campesino indígena de la provincia del norte, quien hace más de 20 años vive en el poblado quebradeño y trabaja para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una de las entidades que rechazó lo ocurrido.

Según la denuncia, el hombre fue arrestado en la plaza de Tilcara alrededor de las 22.30 del jueves último, cuando se encontraba sentado en un banco mientras comía un sándwich y charlaba con otros vecinos que se hallaban en cercanías.

“Ninguno estábamos tomando alcohol”, dijo Redin al hacer público lo ocurrido.

En ese marco, un grupo policial arribó al lugar a “desalojar” la plaza y el comisario a cargo de la seccional local, Daniel Almazán, se acercó “prepotentemente” a pedirle el DNI.

Por no poseer el documento es que, de acuerdo a Redin, lo terminaron arrestando y fue empujado por la plaza hasta la sede de la comisaría.

“Una vez adentro, en el patio, me empiezan a patear hasta tirarme boca abajo. Y se me tiran encima y me agreden hasta dejarme sin aire. Lesionando mis muñecas y mi tórax. Luego me meten en calabozo hasta las dos de la mañana”, narró el agrónomo al culminar el relato de lo ocurrido y en torno a lo cual avanzó ayer en radicar una denuncia contra el comisario.

Del episodio de maltrato y abuso policial atravesado, los trabajadores del INTA y del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) NOA salieron a expresar su solidaridad con Redin y reprocharon además que sus familiares estuvieron varias horas intentando que lo liberen.

“El mismo comisario que lo golpeó y maltrató a los familiares, negaba su accionar acusando a Carlos de incitar a la violencia a los jóvenes que estaban también en la plaza, por lo que le labraron un acta contravencional, para que además pague una multa”, expusieron al exigir que “se levantan todos los cargos falsos armados en su contra”.

“Exigimos que se sancione a los responsables y se adopten los recaudos pertinentes para evitar hechos similares, y de esta manera trabajar en pos de la armonía de nuestra comunidad”, demandaron, por otro lado, desde la Asociación de Turismo de Quebrada de Humahuaca y Puna Jujeña, al exigir también que el comisario Almazán “sea retirado del pueblo”. (Télam)