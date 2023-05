Policías de la Ciudad y la bonaerense fueron denunciados ante la Justicia por un hombre que aseguró que le robaron unos 2600 dólares destinados a una operación de su hija durante un allanamiento en su vivienda en el partido de La Matanza hace una semana, por lo que un grupo de vecinos protagonizó una jornada de protesta y corte del tránsito por más de cuatro horas en ambos sentidos de la Autopista Riccheri, informaron fuentes policiales y judiciales.

Según los voceros, la denuncia había sido realizada el 9 de mayo pasado por un hombre -de quien se preserva su identidad- ante la Ayudantía de Delitos de Gravedad Institucional de la Procuración provincial, un día después del allanamiento que se había ordenado por el secuestro de un arma, que había sido dispuesto por el Juzgado de Faltas 2 de la ciudad de Buenos Aires en el marco de una causa que tramite la Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y que arrojó resultado negativo.

En la denuncia, el hombre refiere que el allanamiento en su vivienda fue realizado por personal tanto de la Policía de la Ciudad como de la Policía bonaerense y que, tras la finalización del mismo, se dio cuenta que le habían sustraído 2600 dólares que había ahorrado para una operación de la hija, que padece una severa parálisis cerebral.

Durante la jornada de protesta realizada esta mañana sobre la Autopista Riccheri, donde se registró un importante embotellamiento que derivó en un momento de tensión entre los manifestantes y los automovilistas, el hombre explicó en declaraciones a la prensa que "el resultado del allanamiento a su vivienda había dado resultado negativo y los policías solo habían hallado teléfonos celulares".

"Allanaron mi casa con una orden de un fiscal, entraron policías de la ciudad y de la comisaría de Villa Madero, buscaban armas de guerra, municiones, chalecos, celulares y lo único que encontraron fueron celulares porque yo no tengo nada que me vincule a ese delito de terrorismo", agregó el hombre.

"No somos piqueteros, somos vecinos y me conocen, toda la vida trabajé", agregó.

"Me robaron, tenía aproximadamente 2600 dólares para la curación de mi hija, que tiene una severa parálisis cerebral, tiene una lesión en la córnea, es la única manera que tiene mi hija de comunicarse con nosotros", dijo.

"Hicimos el corte porque estos policías acá de Madero siguen en la calle, los que me robaron a mi, siguen trabajando", continuó el hombre, quien además se preguntó: "¿Qué garantía me brindan a mi -al margen que me robaron la plata- de que los que me robaron a mi no vienen mañana y me callan?".

"Porque yo ya los denuncié en un organismo de delitos internos", señaló el hombre quien reconoció que la "pasó muy mal" y que la "está pasando muy mal. Mi vida es una pesadilla y no la transformé yo en eso, la transformaron ellos, cualquier ciudadano que hace algo así, va preso. Tienen que devolver la plata y tienen que ir presos", concluyó.

Según informaron los voceros a esta agencia, hasta el momento no se adoptó temperamento procesal con los policías que intervinieron.

Fuentes de la investigación confirmaron que el allanamiento existió pero que los policías que formaron parte del procedimiento, lo hicieron ante la presencia de testigos ajenos al hecho y que, además, preguntaron a los dueños de la casa si poseían dinero, el cual quedó resguardado mientras se llevó a cabo la medida y, luego, devuelto.

Sin embargo, cuando los policías se estaban por retirar del lugar, la dueña de la casa dijo que en realidad sí tenía dinero "escondido" y pidió permiso para ir a buscarlo, y en ese momento afirmó que se lo habían sustraído.

"Ella no lo dijo al comienzo, en la búsqueda no encuentran esos dólares y ella, al finalizar dice que los tenía y ahora no", agregó la fuente consultada. (Télam)