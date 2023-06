La familia de Tiara Cáceres, una adolescente de 17 años que murió en la localidad de Ingeniero Budge el pasado jueves luego de que la moto en la que viajaba junto su novio chocara contra un colectivo mientras escapaban de dos motochorros, denunció que la policía de la comisaría local le exigió una coima de 180.000 pesos para retirar el cuerpo de la víctima de la morgue judicial, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

La denuncia fue realizada por Emiliano Arévalo, padre de Tiara, luego de que su hija fuera atropellada hace cinco días por un colectivo de la línea 101 cuando viajaba en moto con su pareja, Sebastián Piris (22) en el cruce de Camino de la Ribera y la calle Campoamor, muy cerca de Puente La Noria, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

En declaraciones a Radio Mitre, Emiliano explicó que el incidente se produjo cuando la pareja estaba comprando en un kiosco ubicado en la esquina de las calles Campana y Ricardo Palma, hasta que comenzaron a ser perseguidos por dos motochorros.

"Se dirigían a la comisaría para pedir ayuda. A metros de la comisaría, impacta contra el 101 que venía fuera de servicio con las luces apagadas. El semáforo tampoco andaba. Mi hija perdió la vida en el acto", relató el padre de la adolescente, que agregó que "la ambulancia nunca llegó al lugar".

Tras ello, Emiliano manifestó que los agentes de la Comisaría 10 de Ingeniero Budge le exigieron el pago de 180.000 pesos para agilizar la entrega del cuerpo de su hija, el cual había sido trasladado a la morgue judicial.

"Me hicieron pasar y me pidieron plata. 135, 150, 180 mil pesos. Era para que podamos velar a Tiara el viernes. Nos decían que, si no pagábamos, nos iban a dar el cuerpo el lunes o el martes. Después nos fuimos a la fiscalía y nos dijeron que eso era imposible. Que no nos pueden pedir esa plata, que eso está mal. Ni un centavo", continuó el hombre, que realizó la denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8, a cargo de Javier Martínez.

Además, las fuentes señalaron a Télam que la oficina de Asuntos Internos del Ministerio de la provincia de Buenos Aires, dependiente de la auditora Rosario Barberis, inició paralelamente un sumario administrativo por esta circunstancia.

En cuanto al presunto intento de robo que sufrió la pareja, voceros judiciales indicaron a esta agencia que está siendo investigado por la UFI 10 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Patricio Pérsico.

Por otra parte, Emiliano contó que su hija todavía "era estudiante de la secundaria" y que soñaba con "ponerse un localcito para hacer uñas y pestañas".

"Ella decía que quería ser policía. Quería irse a vivir con su novio. Esto nos arruinó y nos quitó la vida", lamentó el padre de Tiara.

Por último, el novio de la adolescente, Sebastián, le dedicó un posteo en su cuenta de Facebook en el cual se despidió: "Te me fuiste mi princesa, me dejaste solo. No quiero aceptar que no estás, solo quiero pensar que es una pesadilla. Te busco, espero tu llamada, tu mensaje. Te llevas mi corazón entero. Quedo vacío, no tengo nada, mi compañera. Me cuidabas tanto, tantos momentos que pasamos. Siempre te lo decía. Te amo más que ayer". (Télam)