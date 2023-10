El padre del jugador de Racing Agustín Almendra fue aprehendido por desobediencia cuando iba en un auto con otras cuatro personas y no acataron la orden de detener la marcha que les dio un grupo de policías de La Plata que buscaba a integrantes de una banda dedicada a cometer robos en esa ciudad bajo la modalidad de entradera, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Si bien inicialmente Pablo Almendra (44) fue interceptado y demorado, al igual que el resto de sus acompañantes, poco después quedó en libertad por orden judicial, añadieron los voceros.

Según las fuentes, el hecho ocurrió ayer cuando el padre del mediocampista de Racing se trasladaba con otras cuatro personas en un Volkswagen Polo Blanco que siguió de largo ante un intento de identificación policial.

Los efectivos estaban en la búsqueda de una banda que había entrado a robar instantes antes a una quina situada en las calles 11 y 469, por lo que al advertir que el auto no se detenía, comenzaron a perseguirlo.

"Almendra fue aprehendido con otras cuatro personas por desobediencia. Se lo interceptó porque unas horas antes hubo una entradera en la que aparentemente había intervenido un auto blanco, y los efectivos al ver un auto blanco, lo interceptan. Si bien sus ocupantes no se resisten, no acatan la voz de alto, lo cual no es una resistencia, pero sí una desobediencia", explicó una fuente judicial a Télam.

El mismo vocero agregó que durante el tiempo que estuvieron aprehendidos se hicieron diligencias junto con la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata para ver si había elementos que vincularan la entradera denunciada con esas personas, aunque no se estableció ninguna relación.

Entre los acompañantes de Almendra se encontraba un hombre que tiene causas por robo triplemente calificado, dijeron los voceros, quienes agregaron que adentro del automóvil se hallaron guantes de látex y tela, barretas, pinzas, celulares, valijas y dinero.

Por orden de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 17 de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo, se inició una causa por "desobediencia, y averiguación de ilícito" en el marco de la cual los cinco hombres fueron indagados y, tras ello, liberados.

Es que, según explicó la fuente, lo que la policía incautó en poder de Almendra y sus acompañantes no pertenecía a la víctima del robo cometido en la quinta, mientras que el auto en el que se movilizaban fue interceptado en un lugar lejano al sitio de la entradera.

"No hay testimonios que hablen de ese auto, no hubo forma de unir las personas con el hecho, por eso se los liberó", agregó.

Esta no es la primera vez que el padre de Almendra se ve involucrado en un caso policial, ya que en la provincia de Buenos Aires acumula cuatro procesos judiciales por distintos delitos, los cuales se mantienen en curso.

(Télam)