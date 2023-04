Un auto en el que viajaban dos delincuentes terminó incrustado en la vidriera de una farmacia en la localidad bonaerense de Banfield tras una persecución policial y ambos fueron detenidos. Según información fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 23 del pasado viernes y antes de chocar y quedar aprehendidos, los ladrones habían realizado una entradera en un barrio de Lanús: al ser detectados por la Policía, comenzaron a ser perseguidos. Tras la persecución, el auto en el que iban los delincuentes terminó con impactos de bala, tras tirotearse con la Policía, y no hubo heridos. El vehículo terminó incrustado en las columnas de una farmacia ubicada en Hipólito Yrigoyen al 8200, de Banfield, por lo que no ingresó al local en el que se encontraba una empleada, que resultó ilesa. Trascendió que en medio de la persecución uno de los delincuentes se bajó del auto e intentó escaparse, mientras que el otro siguió y terminó impactando en la farmacia. Efectivos de Lanús en conjunto con agentes de Lomas de Zamora detuvieron a los delincuentes y secuestraron el vehículo y autopartes que se encontraban dentro del baúl del auto. Hasta el momento no se pudo determinar de quien es el vehículo ya que no contaba con pedido de secuestro. GO/PT NA