Una paciente oncológica sufrió el robo de su vehículo de la puerta de su casa en el barrio porteño de Villa Lugano, donde los delincuente aprovecharon la oscuridad que había por los reiterados cortes en el suministro eléctrico que hay en la zona para llevarse el rodado. Laura Gerry, la mujer afectada, remarcó en declaraciones a NA que, más allá que su pareja lo usa para trabajar, para ella es vital porque frente a su estado de salud se moviliza en el mismo para ir a hacerse las sesiones de radioterapia en un centro médico del partido bonaerense de Avellaneda. El automóvil en cuestión es un Volkswagen Polo gris patente BZW 257 y los delincuentes -serían al menos dos- lo sustrajeron este domingo a la madrugada de la puerta de la vivienda, situada en la calle Cúter Luisito y Barca Cabo de Hornos, en el Barrio Piedrabuena de Villa Lugano. "Lo necesito para hacerme las sesiones de radioterapia sobre todo. No sé cómo vamos a hacer. Nos arruinaron. Estamos hablando con los comerciantes de los negocios del centro comercial para ver si en alguna de las cámaras que tienen podemos divisar el auto y determinar hacia dónde se lo llevaron. Estoy desesperada", relató entre lágrimas la mujer. Gerry radicó la denuncia policial correspondiente por el robo del vehículo y espera que haya novedades en las próximas horas. "Ojalá que aparezca porque sino no se qué voy a hacer. Estoy desesperada", agregó la víctima a Noticias Argentinas. Por último, más allá del mal momento que vive, agradeció que el robo fue cuando el rodado se encontraba estacionado y no con ella y su familia dentro del mismo. De acuerdo a lo relatado por vecinos, este no fue el primer robo que se produce en esa zona durante los últimos días, ya que se reportaron al menos otras tres sustracciones de vehículos, aprovechando la oscuridad que había en Villa Lugano ante la falta de suministro eléctrico. GAM NA