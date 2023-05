El abogado defensor del futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa, acusado de haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning, reclamó hoy su absolución al asegurar que la denuncia en su contra es "falsa".

Al iniciar su alegato ante el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora que lleva adelante el juicio a Villa, el defensor Martín Apolo pidió la absolución del futbolista, tras manifestar que "la palabra de la persona que denuncia no es prueba acabada" y que "en este caso existen muchos elementos de prueba que contradicen a la denunciante Daniela Cortés", a quien acusó de efectuar "una falsa denuncia".

Con la presencia de Villa en la sala de audiencias, Apolo primero dijo que su defendido "se crió en su Medellín (Colombia) natal con muchas falencias, rodeado por el amor, del afecto y contención de su familia que, entre otras cosas, hizo que no sea captado por las redes del narcotráfico como un soldadito de la droga".

"Por su perseverancia y constancia se destacó como atleta de alto rendimiento en el deporte, que creo yo, es el más popular del mundo. Por esa circunstancia está acá sentado", sostuvo.

Luego, centró su alegato en los dos hechos por los cuales el fiscal de juicio, Sergio Anauati, solicitó que sea condenado a dos años y tres meses de prisión condicional.

En primer lugar, Apolo se refirió a la denuncia por amenazas realizada en su contra por Cortés, quien acusó a Villa de amenazarla con que le iba a "arruinar la vida" a ella y a su familia.

"Eso no se encuentra probado, ni está acreditado que haya existido", afirmó el letrado, quien agregó que esas supuestas amenazas pudieron ser en realidad dichas en el contexto de "una discusión acalorada" de pareja y no pueden ser interpretadas como una amenaza coactiva porque "no amedrentan a nadie, menos a Daniela Cortés".

"Para mí, arruinarle la vida es, como diría mi padre, que le 'cortaron los víveres'. Villa es una persona muy generosa, que conoce más que nadie de carencias. El padre de Cortés dejó de tener una camioneta nueva, ella de tener un celular de última generación y Villa dejó de pagarle el colegio a la hija, cosa que no debía porqué hacer", expresó el abogado.

En relación a la acusación por violencia de género, hecho que según Cortés se produjo el 27 de abril de 2020 en la vivienda del country Saint Thomas, Apolo aseguró que eso "tampoco se encuentra acreditado".

Tras ello, el letrado describió lo sucedido entre Villa y Cortés, cuando -según dijo- ella le reclamó regresar en un vuelo privado a Colombia durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus y que le entregara 150 mil dólares, de lo contrario "iba a arruinarle la carrera".

En esa discusión, siempre según el defensor, Villa se encerró en su habitación de la planta alta y filmó a Cortés cuando intentó ingresar a la fuerza.

"Villa filmó, lo que según el Ministerio Público Fiscal fue cosificar a la denunciante. Lo único que hizo Villa fue ejercer su derecho de defensa en juicio", añadió.

En uno de los puntos del alegato, Apolo preguntó con qué fuerza Cortés daño la puerta de ingreso a la habitación donde se encontraba Villa esa noche y dio a entender que ella misma pudo haberse lesionado en esa maniobra.

Antes de finalizar su exposición, el defensor le pidió a Villa que se pusiera de pie y representó los movimientos que éste debió haber realizado cuando agarró a Cortés de los antebrazos "para neutralizarla" ante un ataque de la joven.

"No hay un solo elemento del grado de certeza que esta etapa requiere para arribar al veredicto que postula la fiscalía", cerró el letrado.

Al finalizar el alegato, y luego de que el fiscal Anauati no hiciera uso de su derecho a réplica, se dio por concluida la audiencia y se pasó a un cuarto intermedio hasta el 30 de mayo próximo, cuando Villa podrá decir sus últimas palabras antes del veredicto.

Durante esta misma jornada, el jugador se sumará al plantel de Boca Juniors para emprender el viaje rumbo a Colombia, donde el equipo jugará el próximo miércoles por la Copa Libertadores de América ante Deportivo Pereira.

En el debate se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Villa y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, los cuales fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.

Cortés denunció haber sido golpeada por Villa a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se la ve con sangre en la boca, al tiempo que relató hechos violentos vividos junto al futbolista, a quien califica como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".

Tras ese episodio, el futbolista se mudó al country "Venado II", también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de "abuso sexual".

En esa causa, el 12 de mayo la fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, solicitó su elevación a juicio, por lo que el Juzgado de Garantías interviniente tiene el plazo de 15 días para correr vista a la defensa y definir si da lugar a la petición.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)