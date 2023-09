El polista Cruz Novillo Astrada dijo que el peatón que atropelló en la avenida 9 de julio cruzó mal y negó que él haya conducido con exceso de velocidad, al declarar ante la Justicia. Además, su abogado Rafael Cuneo Libarona pidió su libertad ante la fiscal Silvana Russi y será el juez Carlos Bruniard quien determine si lo excarcela o no. Aunque Novillo Astrada, de 24 años, se dio a la fuga tras el siniestro vial, se entregó unas horas después en la seccional junto con su madre y su padre, la camioneta y su abogado, Rafael Cúneo Libarona. El letrado ratificó que su cliente "arrancó con el semáforo en luz verde", mientras que el peatón "no estaba autorizado a cruzar". Además, sostuvo que el joven "se asustó y se fue a la casa de la madre". Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió este domingo a la madrugada, alrededor de las 5.20, en la avenida 9 de Julio, casi esquina Arroyo, cuando el polista manejaba una camioneta Volkswagen Amarok, atropelló al peatón y se escapó. Este lunes se dieron a conocer imágenes impactantes del momento en el que el polista atropelló al peatón, y las mismas coincidirían .con lo declarado por Cúneo Libarona. En las mismas se observa cuando por la Avenida 9 de julio circulan varios autos, lo que demuestra que el semáforo estaba en verde, mientras que de un momento a otro un peatón cruzó, fue embestido a gran velocidad por el polista y este último abandonó el lugar

Los primeros informes indican que el joven, en situación de calle, murió en el lugar

Novillo Astrada se fugó de la escena en sentido a la bajada de la autopista Illia. "El conductor venía de una reunión con amigos, frenó en el semáforo, en rojo, y cuando le da el semáforo verde arranca. El accidente se produce 20 metros después del semáforo en un lugar donde no hay senda peatonal, es decir que el peatón no estaba autorizado a cruzar pero se le cruzó repentinamente al automovilista, que se asusta, llega a la casa de la madre y vienen la madre y el padre a la comisaría y se presentan espontáneamente", afirmó el abogado en declaraciones a la prensa. El joven polista es hijo de Eduardo Novillo Astrada, ex presidente de la Asociación Argentina de Polo, y de la paisajista Ernestina Anchorena. Además, su abuelo, Eduardo "Taio" Novillo Astrada, es fundador del equipo de polo La Aguada

Hace unos pocos meses el joven se consagró campeón en el torneo Royal Windsor Cup que se disputó en Inglaterra: junto al equipo Four Quarters, venció a Dubai Polo Team por 7 a 6. Novillo Astrada está detenido en la Comisaría 20 de la Policía de la Ciudad. Los resultados de los test de alcoholemia y toxicológicos le dieron negativo

MIRÁ TAMBIÉN El hijo de Pappo está con domiciliaria y recibó una pena de 3 años y 8 meses por violencia de género

SOF/MC/GO/AMR NA