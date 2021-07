El hombre que mató de una puñalada a otro tras una discusión que se inició porque subió sin pagar y no mantenía la distancia social a bordo de un colectivo de la línea 152, en el barrio porteño de Palermo, fue declarado inimputable por la Justicia, que dictó su sobreseimiento aunque ordenó que sea internado en el programa de salud mental del penal de Ezeiza, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión sobre Juan José Báez (37) fue adoptada por el juez Darío Bonnano, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 33, en el marco de la investigación por el homicidio del ciudadano peruano Franklin Bedón Galarza (44).

En el fallo de 15 páginas al que Télam tuvo acceso, el magistrado tuvo en cuenta el informe de una junta médica que determinó que las facultades mentales del acusado "no encuadran dentro de los parámetros de normalidad psico- jurídica" y que "presenta signos de un trastorno psicótico no especificado con incipientes signos de defecto y con antecedentes de evaluaciones previas con diagnósticos de descompensaciones psicóticas".

"No posee la autonomía psíquica suficiente como para comprender sus actos y dirigir sus acciones. No tiene capacidad y aptitud psíquica como para poder ejercer en forma autónoma sus derechos de defensa en juicio. Su estado reviste riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros", sostuvieron los expertos.

MIRÁ TAMBIÉN Cuatro policías y cuatro operarios del Samec detenidos tras la muerte de un peluquero en Salta

Si bien al momento de la indagatoria Báez se negó a declarar, él aclaró que padecía de una “psicosis orgánica no especificada”, por lo cual se encontraba medicado y que tuvo internaciones en el Hospital Borda y en el Hospital Alvear.

Según dijo el hombre, con el inicio de las restricciones de circulación no pudo ingresar a la Ciudad de Buenos Aires en el último tiempo y dejó de tomar la medicación que retiraba del Hospital Borda.

El juez recordó que en 2020, "previo a este suceso, en menos de un año se vio involucrado en otros tres hechos violentos en los que también fue declarado inimputable", uno de ellos el 27 de junio del año pasado cuando violentó la puerta de un comercio a las patadas y el otro el 5 de julio cuando atacó e hirió con un hierro a un hombre que se hallaba en la puerta de una farmacia junto a su novia.

De esta manera, Bonnano declaró inimputable al acusado y decretó su sobreseimiento en la causa por el crimen de Bedón Galarza, aunque por "la existencia de riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros, ameritan la adopción de alguna cautela de tipo asistencial mientras perdure dicha condición".

MIRÁ TAMBIÉN Tres hermanos de entre siete y trece años murieron por un choque en Río Negro

El magistrado dispuso su "internación involuntaria" en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma) del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, cuyos expertos deberán evaluarlo y el seguimiento de su situación quedará sujeto a lo que disponga la justicia civil.

El hecho ocurrió el 5 de julio último a las 19 en el cruce de avenida Santa Fe y Vidt, en el barrio de Palermo, donde efectivos de la comisaría vecinal 14A se encontraron con un colectivo de la línea 152 detenido; a uno de sus pasajeros, Bedón Galarza, con un cuchillo clavado en el abdomen; y al ahora sobreseído Báez retenido en la vereda por un grupo de vecinos.

De acuerdo a lo que pudieron reconstruir los investigadores, todo comenzó unas cuadras antes cuando Báez, antes de subir al colectivo, se cruzó con Bedón Galarza y su sobrina, a quien miró fijo y le dijo "yo me bajé los pantalones pero no soy atrevido, la maté pero no soy atrevido”, a lo cual le hicieron caso omiso.

Sin embargo, momentos después cuando llegó el interno 56 de la línea 152, subieron primero Bedón Galarza y su sobrina, otro hombre con una mujer y finalmente Báez, quien decidió no pagar su pasaje.

Según la resolución judicial, el chofer le pidió que pague su boleto, a lo que Báez se negó y comenzó a agredir a la sobrina de Bedón Galarza, por lo que éste salió en su defensa y se originó una pelea.

De acuerdo al juez Bonanno, en ese momento Báez extrajo de su cintura una cuchilla y se la clavó en el abdomen a Bedón Galarza, quien quedó arrodillado en el piso del colectivo diciendo "me acuchilló, me acuchilló".

El agresor bajó del colectivo e intentó escapar a la carrera, pero un encargado de un edificio de la cuadra que advirtió que algo había sucedido con ese hombre que escapaba, lo interceptó y lo retuvo con ayuda de otros vecinos hasta la llegada de la policía.

La víctima fue trasladada en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Rivadavia, donde estuvo internado dos días hasta que falleció. (Télam)