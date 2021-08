Un jurado popular declaró culpable a un hombre por el femicidio de la hija de 3 años de su concubina, cometido en abril del año pasado en un campo cercano a la localidad rionegrina de Los Menucos, y en el mismo fallo la madre de la víctima fue condenada por abandono de persona seguido de muerte, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión del jurado recayó sobre Carlos Erbin y Valeria Miranda, quienes eran pareja al momento del hecho y ahora deberán esperar que en una nueva audiencia el juez técnico de General Roca, Gastón Martín, fije las penas que les corresponden a ambos.

El Poder Judicial de Río Negro informó oficialmente que el veredicto de culpabilidad se conoció la tarde del viernes último luego de tres horas de deliberación que se tomaron los 12 jurados populares.

En los alegatos finales, la fiscalía -representada por Santiago Márquez Gauna, Andrés Nelli y Georgina Amaro- y la querella -a cargo de los abogados Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena- había acusado al hombre de femicidio.

Mientras que a la mujer le imputaron el delito de "abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo".

Por su parte, el defensor público Eduardo Luis Carrera, quien representa a la mujer imputada, había pedido al jurado un veredicto de absolución.

En tanto, el defensor particular Carlos Vila, en representación de Erbin, había solicitado que se lo declare inocente y, subsidiariamente, que se lo condene por un delito menor, como el de homicidio simple sin el agravante de la violencia de género.

Este fue el primer juicio por jurados de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro y el tercero en la historia de la provincia.

Durante el debate, que comenzó el 23 de agosto último, declararon unos 30 testigos y peritos que fueron interrogados por todas las partes.

Al finalizar la audiencia del viernes, el juez Martín agradeció el trascendental aporte que brindaron los ciudadanos y ciudadanas del jurado al servicio de justicia de Río Negro.

A su vez, Erbin llegó al juicio con prisión preventiva y seguirá detenido en esa condición.

Sin embargo, Miranda arribó al debate en libertad, por lo que, tras conocerse el veredicto, la fiscalía pidió que quede con prisión preventiva, pero el juez denegó esa medida cautelar por considerar que "sólo puede aplicarse cuando se acredita sin lugar a dudas un riesgo procesal como el de fuga", circunstancia que no consideró probada en el caso.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) rionegrino, el hecho ventilado en el debate ocurrió el 7 de abril de 2020 en un campo cercanos a Los Menucos, un paraje rural del sur provincial.

Según el MPF, la niña murió abandonada y sola, en la caja de una camioneta.

"Y para llegar a esa muerte, antes fue golpeada por el imputado con un rebenque que le generó un hematoma, le afectó la conciencia, le produjo una bronconeumonía, y sufrió una broncoaspiración", recordó el fiscal jefe.

También señaló que la madre de la niña no impidió que él la golpeara y no la auxilió luego de que ocurriera.

"Ella sabía de la violencia, no procuró ayuda, no buscó atención médica, la nena era incapaz de valerse por sí misma. Las lesiones eran visibles y muchísimas, era algo que no se podía pasar por alto", mencionó la acusación.

"La violencia física sobre la pequeña empezó cuando el hombre empieza a convivir con ellas, mínimo a partir de diciembre, 45 días previos a la muerte", explicó el equipo fiscal.

Para el MPF, "este hombre es violento y es violento contra las mujeres porque tiene antecedentes, además cuenta con una condena por haber atacado a una persona con un cuchillo". (Télam)