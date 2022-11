El abuelo del delincuente que fue asesinado por un ingeniero al que le intentó robar en la localidad bonaerense de San Justo dijo que el hombre "debió pensar dos veces antes de disparar", a la vez que pidió justicia por su nieto. "Creo que no puede tener un arma de semejante calibre y debió pensar dos veces antes de disparar", señaló Germán en diálogo con la prensa, tras lo cual indicó: "Tiene que haber justicia, no puede ser que haga justicia por mano propia así".Asimismo, añadió: "Él tenia que agarrarlo preso o llamar a la policía y debía de haberle dado en la pierna porque esto es un asesinato". El hombre dijo además: "No sabía que mi nieto estaba en la delincuencia. Por su problema con el alcohol dijeron que teníamos que llevarlo a internar y la Policía no lo llevó para desintoxicarse". Por su lado, Marcela, la abuela del joven, manifestó: "Vivió con nosotros desde bebé, él nació en este barrio. Quería manejar autos, que compremos un auto para trabajar de remisero". SOC/KDV NA