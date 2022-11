Uno de los sobrevivientes del ataque a tiros por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad ocurrido hace un año, en el cual Lucas González fue asesinado, aseguró hoy que “de perder a un amigo no se vuelve” y que extraña “mucho” al adolescente.

Durante el acto realizado frente al Palacio de Tribunales, al cumplirse un año del crimen del futbolista, Joaquín Zuñiga (18) habló en público por primera vez, luego de que le cedieran el micrófono sus padres.

“Como siempre, durante todo este año, gracias por estar, porque los que me conocen y los que no me conocen se imaginan lo que yo siento y lo que nunca voy a volver a sentir. De perder a un amigo no se vuelve, porque uno todo lo que hace no tiene sentido”, expresó el joven, quien rompió en llanto apenas subió al escenario.

Luego señaló: “tengo muchos recuerdos de ese día y elijo recordar los momentos felices, entre tantas cosas malas que me pasaron. Me pegaron me maltrataron, me dijeron que era un villero, que yo no podía ser jugador de fútbol, y hoy les respondo y les digo que el villero lo está logrando, de a poco lo está logrando”.

“Quiero cerrar diciéndole a Lucas que lo extraño mucho y espero darle el abrazo que le quiero dar. ¡Lucas está presente loco!, concluyó el joven, para luego abrazarse a sus padres.

El otro sobreviviente que tomó la palabra fue Julián Salas (18), quien dijo que “hace un año”, con sus dos compañeros que también salvaron sus vidas, pasaron “el peor momento” de sus vidas.

“Hace un año, perdí a mi mejor compañero en mis rodillas. Con mis dos compañeros estábamos buscando ayuda, donde nosotros nos encontramos a dos chicas policías, pidiéndoles ayuda, y lo único que hicieron fue cruzarnos contra las rejas, esposarnos y tirarnos al piso”, contó el joven.

En ese sentido, y antes de quebrarse y no poder continuar con su relato, añadió: “Nos decían que éramos unos negros de mierda, unos villeros, y que a nosotros nos tenían que dar un tiro en la cabeza”.

(Télam)