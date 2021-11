(Por Matías Bergés) El veredicto en el juicio que se le sigue a un expolicía acusado de asesinar a su exesposa de un disparo en la cabeza frente a un salón de fiestas, en 2019 en la ciudad bonaerense de Marcos Paz, se dará a conocer este martes en los tribunales de Mercedes.

La audiencia comenzará a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 mercedino, encabezado por la jueza Patricia Guerrieri y que dictará la sentencia a Hugo Orlando Ibarra (57), quien estuvo casado durante 28 años con la víctima, Cristina Noemí "Beba" Rodríguez (51).

El 28 de octubre pasado el fiscal Guillermo Leannard solicitó durante su alegato que Ibarra sea condenado a prisión perpetua por el "homicidio agravado por el vínculo, por haber mediado violencia de género y por la utilización de arma de fuego", en perjuicio de Rodríguez.

En su argumentación, Leannard remarcó que las pruebas reunidas en la investigación y ventiladas en el debate fueron "contundentes y coherentes".

Por su parte, el abogado que representa a las dos hijas de la víctima como particulares damnificados, Maximiliano Sous, acompañó el pedido de perpetua requerido por el fiscal, mientras que la defensa de Ibarra pidió al tribunal que considere como atenuante que el expolicía actuó bajo "emoción violenta".

Sofía Ibarra (26), hija menor de "Beba" Rodríguez, dijo hoy a Télam que "hasta ayer estaba tranquila, segura", y que con su hermana tienen "pensado hacer ese día algo simbólico, que simbolice una liberación de mami" y de ellas.

"Habíamos pensado en una suelta de globos o algo similar. Pero ahora que tenemos que concretarlo y pensarlo, la verdad es que temo en hacer el ridículo, a llegar y que la sentencia no sea perpetua, que el veredicto no sea el que esperamos. La verdad es que me voy poniendo ansiosa y mi hermana también", explicó la joven.

Consultada acerca de cómo se imagina el día posterior a la sentencia, Sofía señaló: "Chocándome con la realidad, porque en la fecha de debate hay que poner mucho la mente y el cuerpo".

"Estar ahí es desgastante totalmente, estás nerviosa, estás con el imputado, que nos pidió perdón, nos miró a la cara. Fue terrible", aseguró la hija de "Beba".

Y en ese sentido añadió: "Por fin cayendo en que esto es real, que me pasó a mí, que me sentía ajena a esa situación, y que ahora también toca elaborar el duelo de haber perdido a mi padre, porque creo que después del debate, cuando salió, me di cuenta que esa debería haber sido la última vez que lo veo en mi vida."

"Es un golpe de realidad y me imagino que el día posterior va a ser así también. Además, por fin empieza el duelo, el que es de uno, el que deja de ser público, porque los medios empiezan a desaparecer, las cámaras se apagan, y ya está, ya está logrado. Y parte de la realidad creo yo que también tiene que ver con dejar a mami descansar en paz, por fin", concluyó Sofía.

La joven había declarado como testigo cerca de una hora en la primera audiencia del debate oral y contó fue toda la "vida" de la familia junto al femicida, además de mencionar los reiterados episodios de violencia que sufrió su madre, momento en que se emocionó y conmovió a toda la sala.

Posteriormente fue el turno de su hermana Adriana, de los policías que detuvieron a Ibarra y finalmente de los empleados del salón de fiestas, quienes reconocieron al expolicía como el autor del femicidio.

El crimen ocurrió la noche del 18 de mayo de 2019, en el cruce de avenida Rivadavia y Feijoo de Marcos Paz, cuando "Beba" Rodríguez participaba del festejo del cumpleaños de 15 de su nieta en el salón "Peto Eventos" y su exesposo apareció en el lugar y comenzó a discutir con ella.

Según las fuentes, en esas circunstancias, la mujer recibió un disparo en la cabeza efectuado a corta distancia y que le provocó la muerte en el acto.

De acuerdo al relato de Sofía, durante la discusión, su padre le dijo a su madre: "Viste que te encontré, hija de p...", y luego le disparó en la cabeza.

Luego del ataque, el sospechoso intentó escapar y eludió a la seguridad privada del salón, pero finalmente fue reducido por los mozos del lugar en una casaquinta ubicada a pocos metros. (Télam)