El ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro dio hoy detalles de las herramientas con las que cuenta la ciudad de Buenos Aires para hacer frente a las modalidades delictivas y rechazó que haya zonas liberadas en la capital del país

"No creo en zonas liberadas en la Ciudad. Para evitar las zonas liberadas lo que hice fue geoposicionar a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, se puede demostrar donde está cada patrullero", reveló en declaraciones al programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia. Las declaraciones del ex funcionario porteño se dieron en referencia al asesinato del ingeniero Mariano Barbieri, ocurrido el miércoles por la noche en el barrio porteño de Palermo. En la misma línea, D`Alessandro explicó que se trata de "la optimización del recuso", que permite desplegar a los efectivos más cercanos al lugar del episodio denunciado a la línea 911. "Generamos también un mapa del delito que nos permitía saber cómo atacar la modalidad. Cuando pasa un hecho, te puedo decir qué policía estaba más cerca y de qué forma atacar la modalidad. A un motochorro no se lo puede combatir con un solo policía a pie", sostuvo respecto a su etapa al frente de la cartera. Su renuncia y la relación con Jorge Macri. A meses de haber renunciado a su cargo tras la supuesta filtración de chats que lo involucraban con funcionarios judiciales, D`Alessandro argumentó que se trató de una operación a cargo del oficialismo

"El kirchnerismo utiliza las operaciones como método. A tres meses de esa situación, hay gente detenida donde se determinó que recibieron dinero, que lo que hicieron fue modificar, crear y generar contenido del chat", aseveró. "No fue una filtración, era una página que reprodujo unos chats. Es una metodología constante del kirchnerismo", insistió el ex funcionario. Consultado respecto a la posibilidad de integrar el potencial gabinete de Jorge Macri, de ser electo como jefe de Gobierno porteño, el ex ministro respondió: "Tengo diálogo constante con Jorge Macri y estoy a disposición para lo que necesiten". "El irme fue una decisión personal, más allá de las decisiones políticas, lo hice después de una cadena nacional donde ordenaban al ministro de Justicia que me denunciaran", confesó al tiempo que aseguró que mantiene una buena relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. SR/GAM NA