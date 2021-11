El abogado Gregorio Dalbón, quien representará a la familia de Lucas González, aseguró hoy que trabajará "con toda la ira del estudio" para "hacer cesar la violencia institucional" tras el crimen del adolescente perpetrado por policías de la Ciudad el miércoles en el barrio de Barracas y exigió la detención inmediata de "los asesinos que mataron a sangre fría" al deportista de 17 años.

"Son autores plenamente responsables del delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido por policías y con armas", dijo Dalbón en una rueda de prensa en la puerta de su estudio del barrio porteño de Recoleta, tras mantener una reunión con los padres del joven asesinado en un presunto caso de "gatillo fácil", y aclaró que la problemática “no tiene absolutamente nada que ver con grietas ni pensamientos políticos”.

“No me importa nada más que defender a esta familia. No me importa si es la Policía de la Ciudad, si es la Federal, si es la Gendarmería” expresó el abogado, quien luego remarcó: “No politicemos, no jodamos con esto. Que esto sirva para que no vuelva a ocurrir”.

Para ello los tres daremos una única conferencia de Prensa a las 13 horas en mi Estudio.

“Estas cosas sucedían en la dictadura militar, no en democracia. Desde la época de (Raúl) Alfonsín hasta esta época, hay que cesar con la violencia institucional”, insistió el letrado.

Sobre la situación procesal de los imputados, Dalbón señaló que buscará que “los asesinos pasen esta noche en prisión y no conversando entre ellos para buscar una coartada o una mejoría en su situación procesal”.

“Vamos a ir muy fuerte contra quienes cometieron este asesinato. Vamos a hacer todo lo necesario. No tengan la menor duda. Confiamos absolutamente en la justicia y nos vamos a apoyar en ellos porque sin justicia no hay democracia. Ojalá estén a la altura de las circunstancias”, señaló el abogado.

En cuanto a su estrategia judicial, Dalbón dijo que “mientras los policías sigan en libertad” no adelantará ningún plan, con el objetivo de que “los imputados no sepan lo que vamos a hacer”.

Mañana tendré una reunión con el Ministro de Seguridad de la Ciudad de quien espero colaboración. El Juez ya los debiera detener.

Quien los liberó será denunciado y destituido.



“La estrategia no la voy a contar. Me la voy a reservar para ir al juzgado y desplegarla. Tampoco voy a adelantar cuándo voy a ir”, dijo el abogado penalista, quien también apuntó contra el juez de menores 4, Alejandro Rodolfo Cilleruelo, quien tuvo a su cargo la causa en las primeras horas y no ordenó la detención de los tres policías acusados.

“Hay que preguntarle por qué los policías siguen libres y están armando su coartada, mientras los padres de Lucas tienen que enterrar mañana a su hijo. Es una vergüenza que estas personas estén en libertad”, manifestó sobre el magistrado y remarcó que “hará lo necesario para que sea juzgado en el Consejo de la Magistratura”.

A su vez, pidió a la prensa “respeto” para los padres de Lucas, sobre quienes dijo que “solamente hablarán el día lunes y después estarán en absoluto silencio porque tienen que hacer el duelo de su hijo”.

“A partir de ese momento solamente voy a hablar yo y después no va a hablar más nadie. Ellos deben aceptar lo que les acaba de suceder. Ellos están en una condición muy triste, es difícil”, anticipó.

Dalbón cerró la conferencia de prensa invitando a la “sociedad argentina” a marchar el próximo lunes a las 19 frente al palacio de Tribunales “sin banderas políticas” para reclamar que “de una vez por todas” terminen los casos de violencia institucional.

“Los invitamos a acompañar a la familia el lunes con una velita al palacio de Tribunales. Juntémosnos de una vez por todas para terminar con toda esta mierda que hay en la Argentina, con tanto odio. Juntémosnos para ayudar a esta familia. Por favor se los pido”, concluyó el abogado. (Télam)