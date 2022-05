(Por Ian Werbin) Los familiares de dos jóvenes que murieron atropellados hace casi dos años por una patrulla policial en la ciudad bonaerense de San Nicolás cuestionaron la incorporación al expediente de un nuevo peritaje por considerar que se realizó fuera de término, cuando el caso ya había sido elevado a juicio y que podría beneficiar al efectivo que será juzgado en septiembre próximo.

Esta controversia surgió luego de que el juez de Garantías de dicha localidad, Román Parodi, hizo lugar al pedido del fiscal Rubén Darío Giagnorio, quien solicitó reabrir la instrucción de la causa por 60 días, en la cual la defensa pidió la incorporación de un peritaje accidentológico que intenta reconstruir la mecánica del hecho.

Ante esta situación, la madre de una de las víctimas, Sandra Corbalán, teme que esta prueba "beneficie" al único acusado, el policía Pablo Moresco, quien será juzgado por el delito de "doble homicidio con dolo eventual" en perjuicio de Ezequiel Corbalán (30) y Ulises Rial (25) y a partir del 21 de septiembre próximo.

"El fiscal avaló un peritaje que ya había sido realizado, no lo entendemos. Me tiene muy preocupada porque ahora no sabemos de qué lado está el fiscal. Si está de lado nuestro, es decir las víctimas, o si está del lado de ellos", dijo Sandra en diálogo con Télam.

Fuentes judiciales informaron a Télam que dicha pericia será realizada por investigadores pertenecientes a la Policía de la Ciudad y todavía no tiene fecha programada, aunque deberá arrojar sus resultados 15 días antes del comienzo del debate.

Según informaron desde el tribunal de juicio, la realización de un estudio accidentológico tiene que ver con que "han variado las circunstancias respecto de pericias previas, como por ejemplo el resultado de las pericias toxicológicas", las cuales arrojaron un resultado positivo en alcoholemia para los dos jóvenes fallecidos.

Anteriormente, en la causa se había realizado una reconstrucción del accidente que fue llevada a cabo por Gendarmería Nacional (GNA) y en la que comprobó que "el policía Pablo Nicolás Moresco se cruzó de carril –iba en contramano-, interponiéndose sorpresivamente, y a sabiendas que las balizas de su móvil no funcionaban, ante la motocicleta marca Corven" en la que viajaban Rial y Corbalán.

Dicha pericia había concordado con la conclusión del perito de parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el ingeniero Jorge Geretto, quien afirmó que la "causa basal del accidente resulta de la interposición por circulación en contramano del móvil en la trayectoria de circulación de la motocicleta".

En ese contexto, el abogado de las familias de las víctimas, Gabriel Ganon, se opuso a este nuevo peritaje ya que consideró que "debería haberse ofrecido y hecho en instrucción".

"Nos preocupa que el fiscal haya aceptado como ecuánime al juzgado cuando debió acompañar nuestra posición de oposición. Este pedido de una nueva pericia se muestra en favor de la defensa" opinó el letrado.

Y agregó: "Esto es para tratar de cuestionar la pericia que anteriormente había hecho la Gendarmería. Creemos que la quieren embarrar con el alcohol en sangre de los pibes".

En tanto, desde el tribunal justificaron el nuevo estudio: "Respecto de la oposición expresada por las particulares damnificadas, debe desestimarse la misma. En igual sentido en que se resolviera sobre la prueba suplementaria ofrecida por aquella parte, la libertad probatoria y la amplitud con que este Tribunal entiende se debe proveer a las partes para la demostración de su teoría del caso, indican en la especie que se permita la pericia solicitada".

A su vez, la CPM también se opuso al nuevo peritaje y consideró necesario "inscribir el hecho como un caso de violencia estatal y uso letal de la fuerza".

"Nos opusimos diciendo que era extemporánea. Se va a hacer esta nueva pericia y veremos si varía en algo lo que se comprobó en primera instancia o no", aclaró Pedro Auzmendi, abogado de la CPM.

Por otro lado, la mamá de Ezequiel se refirió al comienzo del juicio oral, que tendrá como principal imputado al policía Moresco y que se realizará en los tribunales de San Nicolás desde el 21 al 26 de septiembre.

"Estamos muy tristes. Tenemos la expectativa de encontrarnos con la justicia de Dios. Que se haga justicia. Entramos muy nerviosas. Es una agonía. Mi vida ya no es la misma. Nos arruinaron. Nos cagaron la vida. Tengo mucho miedo porque sabemos que en Argentina no suele haber justicia", concluyó Sandra, con emoción.

El hecho se registró alrededor de las 3 de la madrugada del lunes 1 de junio de 2020, cuando Corbalán y Rial iban a bordo de una moto Corven 150 cilindradas y efectivos que se desplazaban en un patrullero quisieron identificarlos, ya que estaban violando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ante la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, Corbalán aceleró rápidamente y los agentes policiales de la zona dieron inicio a un operativo cerrojo tras irradiar un alerta, aunque la persecución solo duró algunas cuadras, hasta las calles Carbajo y Piaggio del barrio San Martín, de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Allí, el patrullero manejado por Moresco chocó de frente a la moto en la parte izquierda y ambos tripulantes, que no tenían el casco puesto, cayeron contra el asfalto.

Rial murió casi en el acto como consecuencia de las lesiones sufridas y Corbalán quedó internado en grave estado en un hospital local hasta el viernes 5 de junio, cuando falleció. (Télam)