Un hombre de 32 años fue encontrado asfixiado en una zanja en la localidad santafesina de Chabás y por el hecho fue detenido un joven de 21

La víctima fue identificada como Walter Alexis Hervot y Sus restos fueron hallados durante la madrugada del domingo, mientras que por la tarde la policía local detuvo al apuntado como el principal sospechoso del crimen y con quien habría peleado la víctima. El cadáver de Hervot presentaba marcas en el cuerpo que reflejaban que había sido golpeado y asfixiado

La Justicia ordenó que se le realice una autopsia a sus restos, por lo que fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario

Una hermana de la víctima, Jésica, publicó en redes sociales un mensaje para pedir "justicia por Walter"

MIRÁ TAMBIÉN Hallan sin vida a un hombre con signos de haber sido golpeado y asfixiado en Santa Fe

En el mismo, dejó en claro que "lo mataron a golpes, lo tiraron al agua y lo asfixiaron". Y agregó en su Facebook: "Absolutamente nadie hizo nada. Todos miraron y filmaron semejante aberración. Tenemos los mismos nombres que todos saben, necesitamos de todos para seguir presentando a la Justicia". "Si viste, si te llegó algún video que sabemos que hay muchos, por favor los necesitamos. Por favor, los testigos preséntense o manden mensaje por privado. No tengan miedo. No se queden callados. No sean cómplices de los asesinos", cerró. FGB/AMR NA