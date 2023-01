El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa en el juicio que se les sigue a ocho rugbiers por el crimen del joven, consideró hoy que la querella que encabeza logró cuadruplicar o quintuplicar la prueba contra los ocho rugbiers sometidos a juicio.

"Desde mi punto de vista, ya alcanzaban (las pruebas) para arribar a un fallo condenatorio. Después de este juicio y de las bondades del debate oral, sin lugar a dudas, creo que hemos cuadriplicado o quintuplicado la cantidad de prueba y la contundencia de la misma", expresó esta mañana el letrado en diálogo con la señal de noticias LN+.

Sobre los rugbiers, Burlando manifestó: "Todos estamos de acuerdo en que (Máximo) Thomsen, el líder de este grupo, el líder de esta manada, el líder con sus siete obsecuentes, u ocho, o nueve... de la violencia... tuvo un incidente menor con Fernando, estamos todos de acuerdo".

Y continuó: "Lo señala y lo amenaza directamente y expresamente con una seña de que lo iba a degollar. Acá Thomsen lo señaló a Fernando, le dijo 'te voy a matar' y lo mató".

MIRÁ TAMBIÉN Un policía que trabaja para Uber mató a un hombre durante un aparente asalto en Burzaco

"Entonces, cuando alguien me dice 'no, acá se iban a pelear', yo digo no, acá Thomsen lo amenazó de muerte y lo mató", enfatizó el abogado que representa a los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez.

Consultado sobre el balance de estas dos semanas de juicio, el letrado dijo que "es más que positivo" y señaló que -en su opinión- durante la investigación penal preparatoria estaban "realmente" probadas, determinadas circunstancias y ahora más.

"Son datos confirmatorios. A toda la prueba que poseíamos hasta este momento, que tenía que ver con las cámaras, con las pruebas testimoniales, con los audios y con todo eso, se le agrega un dato confirmatorio", agregó el querellante al referirse al hallazgo de sangre de Fernando en ropas y calzado de Enzo Benicelli, Ciro Pertossi y Thomsen y, en el caso de Blas Cinalli, su ADN debajo de una uña de la víctima.

En el caso de Luciano Pertossi, Burlando dijo que hay un pantalón que se está tratando de determinar si en realidad no era suyo en vez de Ayrton Viollaz, otro de los rugbiers sometidos a juicio.

(Télam)