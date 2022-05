Un joven de 18 años que viajaba como acompañante en una moto que chocó contra un taxi que quedó colgando del puente del barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, falleció en las últimas horas.

Según informaron los medios locales, la víctima fatal es Juan Tobares, quien se encontraba internado en grave estado en el Hospital de Urgencias de la mencionada ciudad y que iba en el vehículo junto que que conducía su primo, Brian Pérez.

Tobares había sido diagnosticado con traumatismo de cráneo severo y permanecía con pronóstico reservado en terapia intensiva y desde la policía informaron que su deceso se produjo el mediodía del miércoles.

Tras darse a conocer la triste noticia, Miguel Tobares, el padre del joven, salió a expresar su dolor e indignación: "Salía a trabajar todos los días a las 4.30 y volvía a las 14. Le gustaba dormir la siesta y juntarse con los amigos en la puerta de mi casa. Era un chico que lo quería todo el mundo".

En diálogo con El Doce, el hombre denunció: "Me falta el celular y el casco de mi hijo, que dicen que no llevaba, pero sí lo tenía puesto". Además consideró que el accidente se produjo debido a que "ese puente está mal hecho" y señaló: "Cuando vas por ahí no se ve, tiene una pared que no permite ver a quien viene de frente".

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del pasado martes cuando, por causas por establecer, un taxi fue impactado por una moto en el viejo vado de la República de San Vicente por la Costanera y Sargento Cabral y terminó sostenido por la baranda de contención, que evitó una caída que podría haber provocado más graves consecuencias. SOC/KDV NA