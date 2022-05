Los investigadores confirmaron hoy que Patricio Glave, el empresario hallado asesinado a balazos hace una semana a metros de su camioneta frente a un country de la localidad bonaerense de Los Cardales, fue atacado durante una pelea de tránsito y por el crimen ordenaron hoy la captura de un sospechoso, informaron fuentes judiciales.

La clave para identificar al sospechoso, llamado Gustavo Fabián D'Aversa (52), fue el análisis de las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad tanto públicas como privadas que captaron distintas secuencias sobre la presunta discusión de tránsito, una persecución y finalmente el crimen.

Fuentes judiciales informaron a Télam que, según el resultado de la autopsia y la declaración de testigos, el homicida, además de dispararle cuatro balazos a Glave (44), uno de ellos mortal, arrolló el cadáver de la víctima con su camioneta cuando emprendió la fuga.

El fiscal de la causa, Matías Ferreiros, realizó en la noche de ayer cuatro allanamientos en las propiedades del sospechoso, un comerciante que posee un local de venta de repuestos para motos.

Según las fuentes, los allanamientos fueron realizados en dos viviendas y dos locales comerciales en la zona de Caseros y Villa Bosch.

Si bien no fue detenido, los pesquisas secuestraron elementos de valor probatorio como ser la ropa que vestía al momento del hecho y teléfonos celulares.

Ante esta situación, Ferreiros ordenó la captura de D'Aversa a nivel nacional, incluyendo Migraciones, como así también el secuestro de la camioneta involucrada en el hecho, una Peugeot Partner dominio NAR094.

Los pesquisas establecieron que las cámaras de seguridad captaron que por la discusión de tránsito se siguieron durante varias cuadras hasta que finalmente D'Aversa atacó a tiros a Glave.

La confirmación judicial respecto del móvil descartó de plano una situación enmarcada por un supuesto ajuste de cuentas, una hipótesis que manejaron los investigadores pero que había sido descartada por los familiares y amigos de la víctima.

"Patri no tenía deudas, no existían asuntos en conflicto (ni legales, ni de apuestas, de drogas, ni de ningún otro tipo). Patri no llegó a su casa. Le arrebataron violentamente la vida en el camino, creemos que por una ridícula discusión de tránsito", habían publicado en un mensaje difundido por redes sociales.

Glave fue hallado asesinado de cuatro balazos el viernes 6 de mayo a la altura del kilómetro 4 de la ruta 4, frente al Country Club Los Cardales, en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires.

En la escena fue hallado su auto Chevrolet Meriva, que estaba en marcha y con las luces encendidas, cinco vainas servidas y el teléfono del empresario, todos estos elementos que fueron secuestrados para ser sometidos a peritajes.

Los allegados al empresario, dueño de una fábrica de aberturas de aluminio, aseguraron que "era simplemente un trabajador, como cualquiera, que volvía a su casa a la misma hora y por la misma ruta que lo hacía todos los días para reencontrarse con su familia". (Télam)