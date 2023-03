La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, confirmó el procesamiento por homicidio de una mujer acusada de matar a puñaladas a su supuesto acosador sexual el 18 de diciembre del año pasado, quien que confesó el crimen en un video subido a las redes sociales, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de Florencia Eliana Mancilla (27), quien en la filmación, y todavía con las manos manchadas con sangre, explicó que había acuchillado a Alexis Baciocchi, un tatuador y profesor de música de 35 años, porque la acosaba y amenazaba a sus hijos y otros familiares.

Mancilla había sido procesada en primera instancia (en enero pasado) por la jueza de instrucción 3 de Río Grande, Cecilia Cataldo, quien también la mantuvo en libertad aunque con indicación de seguir internada en el área de salud mental del hospital de la ciudad mientras se desarrolla el proceso.

Ahora la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Federico Vilella, Julián de Martino y José Jofré confirmó ese pronunciamiento por mayoría.

Mientras que Vilella y de Martino ratificaron la acusación por homicidio simple, Jofré dejó sentado su voto en minoría, en el que señala que la calificación legal del hecho debería variar a “homicidio cometido en exceso de legítima defensa”, explicaron los voceros oficiales consultados.

Los investigadores ya tienen por demostrado que la noche del homicidio, Mancilla acudió a la vivienda de Baciocchi, ubicada en la calle Punta Popper 363 del barrio Chacra XIII de Río Grande, y discutió con él antes de provocarle la muerte mediante ocho puñaladas por la espalda, según determinó la autopsia.

“Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas”, explicó la acusada en el video que subió después a las redes sociales.

Allí, y mientras esperaba a la policía en evidente estado de shock, admitió: “Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces, porque se movía mucho, todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad quería que sufriera pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo”.

La Justicia buscó reconstruir el presunto historial de acosos mediante pericias a aparatos telefónicos y computadoras, aunque se desconoce hasta el momento qué valoración realizó de esos comportamientos que serán vueltos a discutir cuando el caso llegue a juicio.

Hasta el momento, un informe médico agregado al expediente determinó que la mujer resulta “imputable” porque “comprendía la criminalidad de sus actos” al momento de actuar.

De todas maneras, al comienzo de la investigación fue internada en el área de Salud Mental del hospital de la ciudad fueguina debido a que una pericia psiquiátrica determinó un “peligro potencial para sí y para terceros”.

La excarcelación de la acusada produjo un gran malestar en los familiares del hombre asesinado, quienes a través de su abogada cuestionaron la decisión judicial.

“La familia (de la víctima) está muy molesta. Le concedieron la excarcelación a una persona que se manifestó autora del homicidio, cuando aún la familia no se pudo despedir del joven”, declaró la abogada Adriana Varisco, representante de la querella, en diálogo con la prensa fueguina. (Télam)