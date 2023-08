Un hombre fue condenado hoy a prisión perpetua luego de reconocer ante la justicia haber asesinado a su expareja y madre de sus tres hijas, en octubre de 2022 en la capital catamarqueña, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Leonardo Olas (46), quien fue sentenciado en un juicio abreviado por los delitos de "violación de domicilio" y "homicidio doblemente calificado por haber mediado una relación de pareja y violencia de género en concurso ideal", en perjuicio de Anyelén Gallo Arias (35).

Si bien por el tipo de delito que se le imputaban a Olas estaba previsto que se desarrolle un juicio por jurados, el hombre decidió confesar los hechos y acordar la pena tanto con la querella, como con el Ministerio Público Fiscal bajo la modalidad abreviada.

Por su parte, el juez director acusado Fernando Esteban homologó el acuerdo y fijó la pena en prisión perpetua, lo que coincidió con el pedido de los fiscales los fiscales Miguel Mauvecin y Hugo Costilla, y la querella encabezada por Sebastián Ibáñez.

MIRÁ TAMBIÉN Apresan en una casa de Moreno a Pilepich, uno de los dos prófugos del crimen de Pérez Algaba

Durante el inicio del debate la defensora oficial Lorena Paschetta había adelantado que Olas "aceptaba su responsabilidad penal de haberle quitado la vida a su esposa".

"Su decisión es contundente. Confiesa lisa y llanamente", aseguró.

Luego de escuchar la sentencia, Gladys Gallo, la madre de la víctima, tomó la palabra y se dirigió a Olas.

"Las mataste en vida a mis tres nietas, sufren crisis de llanto, lloran. Tienen que estar con la psicóloga acompañadas todo el día. Atorrante, asesino, ¡¿por qué no te mataste vos?! La mataste a mi hija, a mi única hija. Mi hija está en el cementerio y mis nietas piden por su mamá. Cobarde, me mataste a mi hija y me mataste mis nietas", exclamó Gallo, entre lágrimas.

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a siete acusados del secuestro extorsivo de un adolescente en Córdoba

El hecho ocurrió el 28 de octubre de 2022, cuando Olas, violando una orden de restricción impuesta tras una denuncia por parte de su expareja, irrumpió en el domicilio de la mujer, en la zona oeste de la capital catamarqueña, la estranguló y pasó la noche junto al cadáver hasta que fue detenido. (Télam)