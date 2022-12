Efectivos de la Policía Bonaerense exonerados y civiles que integraban una asociación ilícita fueron condenados por pedir sobornos a puesteros de La Salada para permitirles trabajar con todas las garantías. Las penas fueron impuestas por el Tribunal Oral Federal 7 de Lomas de Zamora tras varios meses de juicio. La denuncia se había originado en 2015 por una denuncia de un puestero que aseguraba que miembros de la Fuerza provincial le exigían alrededor de 500 pesos para dejarlo trabajar. Los pedidos de dinero no sólo iban hacia los trabajadores de la popular feria, sino también hacia los trapitos y feriantes de la zona en concepto de "seguridad" y por no iniciar causas por violación a la ley de marcas. De la investigación realizada por Gendarmería Nacional se detectó que la organización estaba integrada por varios uniformados, entre ellos Alberto Tévez, miembro de la Policía Bonaerense con funciones en operativos de seguridad dispuestos por la Departamental de Lanús en los días en que se llevaba a cabo La Salada: el Tribunal le impuso siete años de prisión por asociación ilícita. Tévez fue uno de los que recibió la pena más alta junto con Carlos "Dibu" Gómez, ya que se detectó que a él llamaban para entregarle la recaudación ilegal tanto de la feria La Salada como El Olimpo: era de la DDI de Lomas de Zamora y también se le impusieron siete años de prisión. Incluso, se comprobó que Gómez entregó un listado de lugares de recaudación tanto de actividades legales como ilegales para que sus subordinados mes a mes junten el dinero. No sólo los hechos de soborno se juzgó en el juicio, sino que también hay un caso que tuvo lugar el 9 de febrero de 2018 en Claypole, donde policías avisados por un informante, quien también fue condenado, frenó en un control vehicular tres automóviles y un camión: uno de los autos era robado, y luego de exigirles un dinero a cambio de no hacer la denuncia, les permitieron seguir camino a dos de ellos, y sólo secuestraron dos autos

El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera había pedido penas de hasta diez años de prisión y a "Dibu" Gómez de 16, en función que de las escuchas telefónicas se detectó que había hechos de abuso sexual hacia uno de sus hijos. El Tribunal Oral Criminal 7 de Lomas de Zamora impuso siete años de prisión para "Dibu" Gómez, a Alberto Tévez; Carlos Lofeudo; Ubaldo Fuenzalida; Rodolfo Morán y Marcelo Maurino; así como de seis años para Cristóbal González; y seis años y seis meses a Bruno Soporluk. Cinco años de prisión de dictaron para José Mattos, Rubén Cañete y Eduardo Moya y cinco años y seis meses para Roberto Romero. Uno de los implicados en la trama era el policía exonerado Leonardo Brandan, este último de liderazgo dentro de la organización, y tenía una condena por la tortura seguida de muerte al joven Gastón Duffau. En éste caso Brandan acordó un juicio abreviado y se está a la espera que se le fije la pena

SOF/ NA