Un tribunal de San Martín condenó a un joven a ocho años y seis meses de presión en un juicio abreviado donde fue acusado de ser el líder de una organización delictiva que le robó en mayo de 2020 al periodista Ignacio González Prieto, informaron hoy fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Martín, a cargo de los jueces Valeria Álvarez y Raúl Luchelli Ramos, condenó a César Alberto Ballesteros, alias “Pachu”, a la pena de ocho años y seis meses en prisión por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda”, en perjuicio del periodista.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que Ballesteros fue condenado en un debate abreviado, el el que intervino como fiscal de juicio Fernanda Billone.

“Pachu” Ballesteros fue juzgado por el robo al periodista González Prieto, ocurrido el 30 de mayo de 2020 en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero.

La víctima fue atacada por cuatro delincuentes armados, dos de ellos menores de edad al momento del hecho, quienes lo golpearon y le pegaron un culatazo en la cabeza.

El periodista fue interceptado cuando estaba por subirse a su Ford Focus por tres de los asaltantes que descendieron de un Peugeot 208 blanco.

"Ese día tuve que pelear con cuatro tipos armados que me partieron la cabeza a culatazos. Uno de los menores me apuntó con un revolver a siete metros y gritaba ´a este lo mato´. Me salve de milagro", dijo en su momento a Télam González Prieto.

Ballesteros fue detenido el 19 de julio de 2020 en un procedimiento a cargo de la Gendarmería Nacional en el barrio Carlos Gardel, de El Palomar.

En tanto, por el hecho también fueron detenidos los tres asaltantes restantes, indicaron las fuentes. (Télam)