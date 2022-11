Una mujer que había sido detenida por transportar 115 gramos de cocaína fue condenada a tres años de prisión en suspenso, tras un juicio en la ciudad de La Plata en el que el tribunal aplicó una pena más baja a la prevista en el Código Penal para el delito de narcotráfico, al considerar que actuó en un contexto de violencia de género.

La pena fue dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que en su sentencia consideró que la mujer estaba siendo amenazada por su novio, un hombre que estaba detenido en la cárcel de Junín y que permanentemente le enviaba mensajes diciéndole que la iba a matar a ella, al resto de su familia, a quemar su casa y a violar a sus hijas.

Según el sitio institucional fiscales.gob.ar, al dictar su fallo, el TOF 1 hizo lugar al dictamen del fiscal general Hernán Schapiro y declaró la inconstitucionalidad del mínimo de la pena previsto por el artículo 5o. inciso c de la ley 23.737, que prevé una pena de entre cuatro y quince años de prisión para el delito de transporte de estupefacientes.

"El tope mínimo indicado por la norma excede la medida de culpabilidad, en franca violación a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad, puesto que aplicarlo importaría una sanción de cumplimiento efectivo, que aparece irrazonable y desproporcionada al grado de reproche atribuible a la imputada en las particulares condiciones en las que se produjo el injusto, además de contraria a los fines resocializadores de la pena", postuló el fiscal general y coincidió el tribunal.

En el mismo juicio, el novio de la mujer, actualmente detenido en la cárcel de Junín, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, y el tribunal unificó esta pena con una anterior en una única a 8 años de prisión.

Además, se intimó al hombre condenado a “la realización de un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia, brindado por la entidad u organismo autorizado para ello, dentro de su unidad de alojamiento“.

La mujer condenada tiene actualmente 47 años y había sido detenida el 30 de junio de 2020 cuando viajaba en un remís por la Ruta Nacional 7, en el paraje La Agraria, partido de Junín.

Al ser requisada, la policía le encontró 116 gramos de cocaína que, según contó transportaba desde un lugar del conurbano hasta la cárcel de Junín, donde iba a entregarla a su pareja.

En su declaración indagatoria la imputada expresó que el recluso la tenía amenazada: "Me dijo que me iba a matar a mi familia, quemar mi casa, violar a mis hijas, yo me comunicaba vía chat con él, las amenazas están en el teléfono, yo los borraba por indicaciones de él, pero algunas cosas dejaba. Esto lo hablé con mis hijas", dijo.

El peritaje realizado en su teléfono celular determinó que las amenazas eran reales, lo que fue utilizado por el fiscal para considerar que la mujer era víctima de violencia de género.

Durante el debate oral, según las fuentes judiciales, se leyeron las transcripciones de los audios que pudieron ser recuperados del teléfono celular y hasta las amenazas que sufrían las hijas de la mujer por parte del hombre detenido en la cárcel de Junín.

Si bien no se pudo verificar que la conducta realizada por la mujer fuera motivada en las amenazas, los elementos reunidos permitieron verificar el contexto de violencia de género ejercida por quien entonces era su pareja y es coimputado en la causa, dijeron las fuentes.

